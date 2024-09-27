Бывшая кандидат на пост мэра Перми, секс-блогер Ирина Боровик обратилась к певцу SHAMAN (Ярослав Дронов). Она призналась ему в любви и предложила завести детей. Видео с обращением пермячка прислала в редакцию URA.RU.
«Ярослав, надеюсь, что ты меня заметишь, пригласишь на съемки своего клипа. Думаю, я органично и патриотично буду в нем выглядеть. И, возможно, после этого мы поженимся. Ярослав, я люблю тебя», — рассказала Боровик в видео. Она добавила, что у нее уже есть четверо детей от предыдущих браков, но она готова родить певцу еще четверых.
Ранее URA.RU рассказало, что блогер Ирина Боровик предложила SHAMAN жениться на ней. Такое заявление она сделала после того, как певец объявил о разводе со своей женой Еленой Мартыновой.
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