Прогноз магнитных бурь на 11 ноября 2024 года: что ждать метеозависимым

Астрофизики предупреждают о вероятном увеличении солнечной активности и повышении геомагнитной активности 11 ноября 2024 года. В этот день вероятность возникновения магнитной бури может быть выше, чем обычно. Подробнее о том, будут ли магнитные бури в этот день — в материале URA.RU.
Ожидается ли магнитная буря 11 ноября 2024
В понедельник, 11 ноября, ожидается рост геомагнитной активности. Индекс K, отражающий уровень возмущений в магнитосфере, может подняться до четырех баллов, что означает, что магнитное поле Земли перейдет в возбужденное состояние. Уровень геомагнитных возмущений в первую половину дня вырастет до четырех баллов, после чего будет колебаться от двух до трех баллов, сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Вероятность магнитных бурь 11 ноября
Вероятность магнитной бури в этот день составляет 20%, а магнитного шторма — 5%. Хотя вероятность магнитных бурь и не высока, она все же может повлиять на работу электронных устройств и самочувствие метеочувствительных людей.
Когда ожидается следующая магнитная буря
До конца ноября ожидается только повышенная геомагнитная активность в середине месяца, 15 и 20 числа — ее уровень в эти дни достигнет четырех баллов. Это соответствует уровню «возбуждения магнитосферы» и может повлиять на работу электронных устройств и самочувствие метеочувствительных людей.
Что такое магнитная буря и как она воздействует на Землю
Магнитные бури — это значительные колебания магнитного поля, приводящие к его временному нарушению. Эти события могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и напрямую связаны с солнечной активностью. Магнитные бури классифицируются по уровню Kp:
- Без магнитной бури (Kp 0-2): магнитосфера Земли остается в стабильном состоянии.
- Слабая магнитная буря (Kp 3-4, G1): наблюдается незначительное изменение магнитного фона Земли.
- Умеренная магнитная буря (Kp 5-6, G2): происходят умеренные возмущения магнитного поля планеты.
- Сильная магнитная буря (Kp 7-8, G3): фиксируются значительные изменения в состоянии магнитного поля.
- Очень сильная магнитная буря (Kp 9, G4): возникают экстремальные колебания магнитной оболочки Земли.
- Экстремальная магнитная буря (Kp 10+, G5): происходят критические изменения в структуре магнитной сферы Земли.
Как справиться с геомагнитными возмущениями
Некоторые исследователи считают, что связь между геомагнитными колебаниями и ухудшением самочувствия сильно преувеличена, а жалобы людей часто объясняются психосоматическими реакциями. Ранее специалист в области неврологии Павел Хорошев в беседе с URA.RU сравнил магнитные бури с работой медицинского томографа, который создает мощное магнитное поле, гораздо сильнее, чем во время самого мощного солнечного шторма — Каррингтонского события.
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