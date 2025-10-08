Тела двух мужчин обнаружили возле перевернутого судна на реке Тея

На реке Тея в Красноярском крае нашли перевернутое судно и два тела
На реке Тея в Красноярском крае нашли перевернутое судно и два тела

На берегу реки Тея в Красноярском крае обнаружены два тела мужчин и перевернутое маломерное судно со следами повреждений. По факту происшествия следователи начали доследственную проверку, сообщили в Следственном комитете РФ.

Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Следователи изучают обстоятельства инцидента, чтобы установить точные причины произошедшего, уточняет ведомство в своем telegram-канале.

Найденное плавсредство имело видимые повреждения и находилось в перевернутом состоянии. Рядом с ним были обнаружены тела двух погибших мужчин. В настоящее время устанавливаются их личности и обстоятельства трагедии.

По завершении комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении. Следователи опрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы.

