Депутата АдГ Риша могли исключить из фракции за поездку в Россию

Депутата АдГ исключили из фракции за участие в конференции в Петербурге
Фракция партии «Альтернатива для Германии» в гамбургском парламенте исключила депутата Роберта Риша за участие в конференции международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета со ссылкой на решение парламентской группы.

«В среду фракция исключила 41-летнего политика из своих рядов. Кроме того, руководство регионального отделения партии инициировало процедуру его исключения также из партии», — пишет издание, передает информацию РИА Новости.

В АдГ расценили участие Риша в петербургской конференции как «антидемократическое» и «несовместимое с демократическими ценностями партии». Отмечается, что депутат заранее не согласовал поездку с фракцией, нарушив внутренние правила.

Риш заявил, что поездка носила частный характер, а на конференцию он попал случайно в качестве сопровождающего своей «давней подруги из Санкт-Петербурга». По его словам, он выступил там с речью о «необходимости мира в Европе», не зная программы мероприятия.

За жесткие меры в отношении депутата ранее выступали представители четырех региональных отделений партий ХДС, СДПГ, «Левых» и «Зеленых». На конференции Риш присутствовал вместе с бывшим депутатом гамбургского парламента от АдГ Ольгой Петерсен, которая сейчас проживает в России.

