В Ростовской области возведут яблоневый сад за 9,1 млрд рублей

Новый яблоневый сад планируют возвести в поселке Быстрореченский
В Ростовской области на территории Тацинского района возведут яблоневый сад площадью в тысячу гектаров. Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Юрий Слюсарь и учредитель компании «СМ-агро» Сергей Алексеев на агропромышленной выставке «Золотая осень-2025» в Москве. Общая сумма инвестиций составит 9,1 млрд рублей.

"На землях старого яблоневого сада в Быстрореченском в четыре этапа хотят заложить новый высокоинтенсивный. Инвестор намерен вложить 9,1 млрд рублей — собственные и привлеченные средства", — говорится в сообщении правительства региона. Его приводит ТАСС.

В кабмине уточнили, что с 2026 года ежегодно будут высаживать по 250 гектаров яблонь с применением современных агротехнологий: капельного полива, шпалерной системы, биоудобрений. Планируется, что к 2027 году урожай яблок составит 1,2 тысячи тонн, к 2028 году — 7 тысяч тонн, а к 2030 году — 35,5 тысячи тонн. Максимальные объемы — 60 тысяч тонн яблок в год — ожидаются в 2032 году.

Проект предусматривает создание 300 постоянных рабочих мест и сезонное привлечение до двух тысяч сотрудников. Также инвестор планирует построить хранилище для яблок объемом более 58 тысяч тонн.

