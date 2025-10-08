В ВТБ допустили взятие ЦБ паузы в снижении ключевой ставки

Банк России может взять паузу в снижении ключевой ставки на одном-двух заседаниях из-за планируемых изменений в налоговой системе. Такой прогноз в эфире телеканала высказал первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Мой прогноз — короткая пауза и дальше продолжение снижения ключевой ставки», — заявил Пьянов, уточнив, что регулятору необходимо оценить влияние повышения НДС на инфляционные ожидания. Информацию передает ТАСС.
По словам банкира, повышение налогов является дезинфляционным фактором в среднесрочной перспективе, но может вызвать краткосрочный рост цен. ЦБ потребуется время для анализа реальных данных о влиянии налоговых изменений на ценовую стабильность.
Пьянов напомнил, что предыдущее повышение НДС в 2019 году привело к временному увеличению инфляционных ожиданий. Аналогичная ситуация может повториться после реализации новых налоговых инициатив Минфина.
После получения данных о влиянии налоговых изменений Банк России сможет продолжить цикл снижения ключевой ставки. В ВТБ ожидают, что пауза будет краткосрочной.
Ранее, в сентябре 2025 года, Дмитрий Пьянов уже комментировал снижение ключевой ставки Банком России с 18% до 17%, называя это решение ожидаемым. Тогда он также отмечал, что дальнейшая динамика ставки будет зависеть от параметров формирования федерального бюджета и предлагал два сценария развития событий: снижение до 16% или до 15% к концу года.
