Михалков собрал элиту Екатеринбурга на уникальном спектакле

Актеров для спектакля Никита Михалков выбирал в разных театрах Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге состоялась уникальная для города театральная премьера. На концертной площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» показали спектакль «12», режиссером которого выступил художественный руководитель Центра театра и кино, народный артист России Никита Михалков

Екатеринбург стал первым городом, который театральная труппа посетила вне Москвы. Организатором мероприятия выступила компания «Сима-Ленд» и ее глава Андрей Симановский, который уже долгое время дружит с Никитой Сергеевичем.

Никита Михалков исполнил одну из ролей спектакля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«ЭКСПО» хватит на всех

Уже на подъезде к «Екатеринбург-ЭКСПО» стало понятно, что спектакль вызвал большой ажиотаж. Несмотря на то, что показ был для зрителей со специальными приглашениями, на мероприятии присутствовало более 4000 человек. Среди них — врачи, сотрудники правоохранительных органов, учителя, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин с супругой Татьяной, представитель благотворительного фонда поддержки Центра театра и кино на Урале Анастасия Лукичева, вице-губернаторы Александр Высокинский и Павел Креков.

На показе присутствовали многие известные личности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин вместе с супругой Татьяной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Внутри самого выставочного центра атмосфера была как на светском вечере — гости пришли в вечерних нарядах, на втором этаже для зрителей организовали небольшой концерт живой музыки, а все желающие могли сделать фото на память о спектакле в специальных фотозонах.

Внутри концертного зала из-за большого количества зрителей и мест создавалось ощущение, что желающих посетить мероприятие оказалось больше, чем 4000 человек. Как признались после спектакля актеры, выступление перед такой большой публикой для них в новинку.

На спектакле присутствовало более 4000 зрителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Это победа Никиты Михалкова. Победа над собой, над каждым из нас. Только сейчас мы начинаем входить в нужное понимание своих образов. Когда я увидел этот зал и увидел всех зрителей, посмотрел им в глаза. У них был такой духовный отклик, который в театрах сейчас редко встретишь», — говорит народный артист России Николай Бурляев.

«Овации можно купить, а тишину — нет»

Сам спектакль «12» является смесью театра и кино. Никита Михалков нашел способ объединить две эти стихии на сцене прозрачным экраном, через который зрители могли видеть актеров, а актеры зрителей — нет. По признанию режиссера, это позволило актерам создать особую атмосферу во время действия.

«Я не устаю повторять, что овации можно сымитировать, в конце концов, купить. А тишину — нет. Совсем разная атмосфера, когда пустой зал или люди, которые слушают. Это было очень впечатляюще», — говорит Никита Михалков.

Концовка спектакля не оставила равнодушным ни одного из зрителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основной сюжет закручивается вокруг группы из двенадцати присяжных, решающих судьбу юноши, обвиняемого в убийстве приемного отца. Перед ними встает тяжелый выбор: посадить преступника в тюрьму или нет.

На протяжении трех часов на сцене для зрителей разворачиваются реалии нынешней России. Сценаристы братья Пресняковы и Никита Михалков поднимают тяжелые вопросы расового недовольства, коррупции, семьи и морального выбора за судьбу обвиняемого. В ходе действий каждый персонаж проходит борьбу с внутренним «я», осознавая особую ответственность за жизнь юноши.

Андрей Симановский и Игорь Алтушкин вместе наблюдали за действиями на сцене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Когда я повернулся в зал и увидел четыре тысячи восторженных лиц — это дорогого стоит. Глаза передают очень многое», — заявил Андрей Симановский.

Екатеринбург — это только начало

После спектакля организатор мероприятия Андрей Симановский описал прошедшие три часа одним словом: «Восторг!» С этим мнением были солидарны и многие зрители, которые выходили из зала, обсуждая действия последних трех часов.

Никиту Михалкова и Андрея Симановского связывает долгая история дружбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ближайший показ спектакля «12» состоится уже в Москве — в парке Зарядье. Однако, кажется, что это только начало. С Екатеринбурга может стартовать большой тур труппы по городам России.

«Я не хочу анонсировать тур. Я думаю, что с Екатеринбурга он может начаться. Сегодня мне показалось, что этот спектакль уравнивает тех, кто в вип-зоне или на пятом ярусе. Это самая главная задача искусства», — говорит Никита Михалков.