Шоу о Моргенштерне и новый сериал о маньяках

Группа «Хлеб» перезапустила легендарное шоу после десятилетнего перерыва. В первом выпуске они высмеяли Моргенштерна Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В среду будем смеяться, учиться и отдыхать вместе с онлайн-новинками со всего онлайна, собранных в новой подборке рекомендаций URA.RU на 26 мая. Почему Моргенштерна высмеяли в культовом шоу, какой проект о кино запускает Storytel, что такое русская эстетика и чем закончится история известного маньяка.

Что сделать утром

Начинаете утро на грядке или просто любуетесь природой по пути на работу? Тогда эта музыкальная новость для вас — сервис Spotify создал коллекцию плейлистов, которые собраны специально для ухода за растениями. Об этом сообщается на сайте компании. Над созданием плейлистов работали специалисты по садоводству, экоактивисты и блогеры.

Что сделать днем

За обедом познакомимся с интригующей премьерой. Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» выпустил первый трейлер отечественного сериала «Душегубы» о поисках «витебского душителя» Геннадия Михасевича. Основанный на реальных событиях ретро-детектив расскажет историю поимки жестокого советского маньяка. Премьера запланирована на 1 июня в «Амедиатеке».

Или запишитесь на курсы о новой русской эстетике. Как мировые тренды вписываются в отечественную реальность, что такое «красота по-русски» можно будет узнать на лекциях от именитых дизайнеров и искусствоведов в рамках программы Art Style Camp, а также найти единомышленников и развить своё дело.

Что сделать вечером

Вечером можно посмотреть новый выпуск легендарного шоу после десятилетнего перерыва — группа «Хлеб» возрадила шоу «Мне нравится» на YouTube и посвятила первый выпуск нового сезона Алишеру Моргенштерну. Ведущие в шутливой форме высмеяли артиста и оценили его творчество.

Центр документального кино, кинотеатр «Пионер» и сервис аудиокниг по подписке Storytel сообщили о запуске совместного проекта «Отражения». Он будет посвящен самым необычным и редким фильмам, снятым в разные периоды существования СССР, начиная с 1920-х и до 1991 года. Проект стартует 26 мая с фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом». Вместе с Гореловым его представят бразильский исследователь легендарного кинодокументалиста Филиппе Лабаки и программный директор фестиваля «Послание к человеку» Алексей Медведев. Запись с показа и лекции можно будет послушать онлайн в Storytel после 19:00.