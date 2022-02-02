Волна «Омикрона» в России отличается от европейской

Правительство назвало регионам способ защиты от нее

02 февраля 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

Волна «Омикрона» в России чуть выше, чем ожидалась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Волна «Омикрона» в России отличается от европейской несколько большим числом госпитализаций. На заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом в стране 2 февраля премьер-министр Михаил Мишустин поручил губернаторам наращивать темпы вакцинации. Эксперты объясняют это тем, что уровень коллективного иммунитета напрямую влияет на количество пациентов в больницах. Во вступительном слове на заседании Мишустин отметил, что новый штамм выявлен практически во всех регионах. «С ростом показателей заболеваемости увеличивается нагрузка на всю систему здравоохранения. Прежде всего — на первичное звено. Врачи практически круглосуточно и с беспрецедентной нагрузкой работают в поликлиниках и помогают пациентам, проходящим лечение на дому», — уточнил премьер-министр. Михаил Мишустин отметил, что новый штамм выявлен почти во всех регионах России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Об исторически максимальной нагрузке на терапевтов в Москве заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, на прошлой неделе количество заболевших выросло почти на 70%. Большинство пациентов получают амбулаторную помощь. Поликлиники работают в особом режиме. «Но особенно неприятно, что увеличилось на 40% количество госпитализаций. Мы увеличили объем резервов. Еще 5 тысяч коек дополнительно находится в резерве в случае дальнейшего подъема заболеваемости», — подчеркнул Собянин. Мэр столицы обратил внимание, что подъем заболеваемости продолжается, но динамика роста уже снижается. «Посмотрим, конечно, как будут развиваться события. Мы уже примерно видим, какие показатели будут завтра. Есть надежда, что ситуация стабилизируется. Это важно для всей медицинской системы», — сказал Собянин. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил увеличение доли пациентов в стационарах Фото: Анна Майорова © URA.RU Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил увеличение доли пациентов, наблюдающихся амбулаторно, и отметил рост числа больных в стационарах. «На сегодня госпитализируется 8% от общего числа активных случаев, это меньше, чем было в четвертую, осеннюю волну. С одной стороны, это благоприятный момент, потому что мы видим, что действительно ситуация с коронавирусом не перегружает стационарное звено. Но в то же время это огромная нагрузка на амбулаторный этап помощи. Коечный фонд у нас готов для оказания медпомощи и развертывания дополнительных мощностей», — сказал Мурашко. Представители регионов заверили, что несмотря на рост заболеваемости, ситуация не критичная. «На стационарном лечении в Воронежской области находится около двух тысяч человек… При необходимости будем их [койки] своевременно разворачивать, но не допуская снижения резерва коек менее 20%», — отчитался воронежский губернатор Александр Гусев. Его пермский коллега Дмитрий Махонин добавил, что в регионе также наблюдается двукратный рост больных коронавирусом и числа пациентов в стационарах, но запас коек превышает 20%. Михаил Мишустин поручил продолжать вакцинацию населения от коронавируса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Выслушав отчеты губернаторов, Мишустин поручил наращивать вакцинацию населения. «Хочу еще раз обратить внимание, нужно обеспечить качественное и своевременное оказание своевременной медпомощи, усилить контроль за соблюдением мер предосторожности. Даже в сложившихся крайне непростых условиях важно и дальше наращивать темпы вакцинации», — сказал премьер-министр. Эксперты отмечают, что волна «Омикрона» в России выше, чем в западных странах, на которые ориентировались при составлении прогнозов, из-за более низкого уровня вакцинации, поэтому Мишустин и обратил на это внимание. Статья по теме Мишустин запустил проект, который остановит коронавирус «На Западе при огромной заболеваемости количество госпитализаций невысокое. Там почти все вакцинировались. И „Омикрон“ протекает легко или бессимптомно. При подготовке мы ориентировались на них. Но у нас многие люди не поставили прививку», — объясняет ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев. Доктор медицинских наук, профессор, вирусолог Дмитрий Львов подтверждает, чем больше будет привитых, тем быстрее закончится эпидемия и коронавирус перейдет в разряд сезонных заболеваний. «Прививаться нужно всегда, неважно пик или не пик», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Волна «Омикрона» в России отличается от европейской несколько большим числом госпитализаций. На заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом в стране 2 февраля премьер-министр Михаил Мишустин поручил губернаторам наращивать темпы вакцинации. Эксперты объясняют это тем, что уровень коллективного иммунитета напрямую влияет на количество пациентов в больницах. Во вступительном слове на заседании Мишустин отметил, что новый штамм выявлен практически во всех регионах. «С ростом показателей заболеваемости увеличивается нагрузка на всю систему здравоохранения. Прежде всего — на первичное звено. Врачи практически круглосуточно и с беспрецедентной нагрузкой работают в поликлиниках и помогают пациентам, проходящим лечение на дому», — уточнил премьер-министр. Об исторически максимальной нагрузке на терапевтов в Москве заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, на прошлой неделе количество заболевших выросло почти на 70%. Большинство пациентов получают амбулаторную помощь. Поликлиники работают в особом режиме. «Но особенно неприятно, что увеличилось на 40% количество госпитализаций. Мы увеличили объем резервов. Еще 5 тысяч коек дополнительно находится в резерве в случае дальнейшего подъема заболеваемости», — подчеркнул Собянин. Мэр столицы обратил внимание, что подъем заболеваемости продолжается, но динамика роста уже снижается. «Посмотрим, конечно, как будут развиваться события. Мы уже примерно видим, какие показатели будут завтра. Есть надежда, что ситуация стабилизируется. Это важно для всей медицинской системы», — сказал Собянин. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил увеличение доли пациентов, наблюдающихся амбулаторно, и отметил рост числа больных в стационарах. «На сегодня госпитализируется 8% от общего числа активных случаев, это меньше, чем было в четвертую, осеннюю волну. С одной стороны, это благоприятный момент, потому что мы видим, что действительно ситуация с коронавирусом не перегружает стационарное звено. Но в то же время это огромная нагрузка на амбулаторный этап помощи. Коечный фонд у нас готов для оказания медпомощи и развертывания дополнительных мощностей», — сказал Мурашко. Представители регионов заверили, что несмотря на рост заболеваемости, ситуация не критичная. «На стационарном лечении в Воронежской области находится около двух тысяч человек… При необходимости будем их [койки] своевременно разворачивать, но не допуская снижения резерва коек менее 20%», — отчитался воронежский губернатор Александр Гусев. Его пермский коллега Дмитрий Махонин добавил, что в регионе также наблюдается двукратный рост больных коронавирусом и числа пациентов в стационарах, но запас коек превышает 20%. Выслушав отчеты губернаторов, Мишустин поручил наращивать вакцинацию населения. «Хочу еще раз обратить внимание, нужно обеспечить качественное и своевременное оказание своевременной медпомощи, усилить контроль за соблюдением мер предосторожности. Даже в сложившихся крайне непростых условиях важно и дальше наращивать темпы вакцинации», — сказал премьер-министр. Эксперты отмечают, что волна «Омикрона» в России выше, чем в западных странах, на которые ориентировались при составлении прогнозов, из-за более низкого уровня вакцинации, поэтому Мишустин и обратил на это внимание. «На Западе при огромной заболеваемости количество госпитализаций невысокое. Там почти все вакцинировались. И „Омикрон“ протекает легко или бессимптомно. При подготовке мы ориентировались на них. Но у нас многие люди не поставили прививку», — объясняет ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев. Доктор медицинских наук, профессор, вирусолог Дмитрий Львов подтверждает, чем больше будет привитых, тем быстрее закончится эпидемия и коронавирус перейдет в разряд сезонных заболеваний. «Прививаться нужно всегда, неважно пик или не пик», — добавил эксперт.