Путин вывел образование в России на новый уровень

Для начала карьеры молодых талантов открыто 12 современных центров

05 апреля 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

Владимир Путин открыл новые круглогодичные молодежные образовательные центры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин выводит качество образования на новый уровень. Этому поспособствуют открытые главой государства 4 апреля новые круглогодичные образовательные центры в 12 регионах России. Так эксперты трактуют прошедшее мероприятие с участием российского лидера. По их словам, это дополнительный способ объединить молодежь, привить интерес к новым знаниям. Путин подчеркнул, что старт работы новых круглогодичных молодежных образовательных центров — «заметное и весомое пополнение», которое уже дало большому количеству девушек и юношей возможность сделать их мечты реальностью. Он пояснил, что за последние годы 150 тыс. молодых людей уже открыли для себя новые возможности и обрели друзей. Глава государства напомнил, что на сегодняшний день работает подмосковная мастерская управления «Сенеж» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава государства напомнил, что на сегодняшний день работает творческая академия «Меганом» в Крыму, подмосковная мастерская управления «Сенеж», центр знаний «Машук» в Пятигорске, историко-культурный центр «Истоки» в Псковской области. В ближайшее время еще два учреждения откроются в Херсонской и Запорожской областях. В том числе, круглогодичные центры заработают в Нижегородской, Ростовской, Сахалинской, Липецкой, Ленинградской, Архангельской областях, в Хабаровском и Красноярском краях, на Ямале и в ХМАО. Новые круглогодичные молодежные образовательные центры позволят проводить не только разовые мероприятия и форумы, отмечает президент. Они будут функционировать на постоянной основе, принимать десятки тысяч молодых людей со всей России, в том числе и из других стран, в рамках международных смен и обменов. «Мы объединяем наши лучшие практики, наработки и инициативы. Движение, инфраструктура молодежных центров уже приобретают общероссийские масштабы. Они будут работать во всех федеральных округах — от Сахалина до Калининграда, от Белого до Азовского и Черного морей, от Ямала до Новороссии, — продолжил Путин. — Мы планировали и считаю, что это абсолютно правильно, все новые центры по итогам конкурсного отбора будут иметь свою смысловую, тематическую специализацию или свою „изюминку“, чтобы каждый молодой человек мог найти, выбрать именно то, что ему интересно». Президент отметил, что потенциал круглогодичных образовательных центров будет использован в рамках анонсированного нацпроекта «Молодежь и дети» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все центры, по словам Путина, призваны стать точками притяжениями и двигателями роста в своих регионах. А всей России в результате дадут прорывной результат, уверен президент. Президент также отметил, что потенциал круглогодичных образовательных центров также будет использован в рамках анонсированного нацпроекта «Молодежь и дети». «Речь без преувеличения о будущем страны. О том, чтобы наша талантливая, целеустремленная, амбициозная молодежь могла проявить себя на разных поприщах, чтобы нынешние школьники, студенты, молодые специалисты, жители и небольших сел и мегаполисов имели равные возможности найти себя, состояться как профессионалы, выстроить четкую траекторию собственного успеха именно здесь, у себя на Родине, разделяя ценности нашего общества», — добавил он. Обсуждение инициатив для молодежи продолжилось и после мероприятия по открытию молодежных центров. Сразу после этого глава государства провел совещание с членами правительства, на котором министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о занятости молодого поколения, глава Минобрнауки Валерий Фальков поведал о сфере подготовки специалистов в системе высшего и среднего профессионального образования, его доклад об этой сфере продолжил руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов. В том числе вице-премьер Татьяна Голикова доложила Путину о разработке стратегии реализации молодежной политики на период до 2030 года, а также рассказала о действующих и новых центрах для молодого поколения. Голикова доложила Путину о разработке стратегии реализации молодежной политики на период до 2030 года Фото: Георгий Бергал © URA.RU «Мы расширяем сеть молодежных центров. Уже действует 257 региональных и 1786 муниципальных молодежных центров, которые работают по единому методологическому стандарту, обеспечивая вовлечение молодежи в социально значимую деятельность. В 2023 году было реализовано более 2 тыс. мероприятий, которые были направлены на самоопределение, профориентацию молодых людей, профилактику диструктивного поведения, воспитания патриотизма, — продолжила Голикова. — Мы развиваем четыре федеральных круглогодичных молодежных центра, готовимся к открытию новых. А в тех, которые работают, реализовано 363 образовательные программы для 136 тыс. слушателей». Решение Путина о создании круглогодичных образовательных центров позволит консолидировать молодое поколение, дать им новые компетенции, а также вывести качество образования на новый уровень, считает руководитель проекта «Твой герой» программы «Роспатриот» федерального агентства по делам молодежи Алексей Кутырев. «Мы отходим от канонов общеобразовательных программ, заседаний в аудиториях, в классах либо еще где-то, что нам непосредственно дают в системе среднего и высшего образования, где учеба по профилю, — поясняет Кутырев. — Акцент делается на увлечениях и вовлеченности молодежи в те отрасли, которые в школе нам не преподают. Например, археология, ее историческая составляющая. Это направлено на поддержание и развитие интересов молодежи». Он отмечает, что эти образовательные центры — «кружок по интересам всероссийского масштаба». Руководитель проекта «Твой герой» пояснил, что на круглогодичной основе туда могут приезжать разные профессионалы, проводить тематические заезды для историков, архитекторов, архивных работников, реконструкторов и других профессионалы. Также, по словам Кутырева, в таких учреждениях предусмотрены совместные заезды для детей с родителями, где для них проводятся тематические мероприятия, лекции, семинары и активности. По словам Родионовой, дети и подростки получат компетенции, которые помогут им реализовать себя в будущей профессии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Формат обучения и проживания, который предусмотрен круглогодичными образовательными центрами, сделают их местами притяжения молодежи, уверена первый зампредседателя комиссии по добровольчеству и молодежной политике Общественной палаты Елена Родионова. Она также добавила, что помимо образовательной функции, дети и подростки могут получить там компетенции, которые помогут им реализовать себя в будущей профессии, общественной сфере. «Президент благословляет дальнейшую работу этих центров. Он показал, что они действительно нужны, несут серьезный посыл. И это не просто „собрались, поговорили, разошлись, на выходе ничего не получилось“. Люди, которые приходят туда — занимаются, они развиваются, получают знания, навыки и достигают определенных успехов. Это согласие президента, подтверждение необходимости дальнейшей работы этих центров и их масштабирования», — резюмировал Кутырев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выводит качество образования на новый уровень. Этому поспособствуют открытые главой государства 4 апреля новые круглогодичные образовательные центры в 12 регионах России. Так эксперты трактуют прошедшее мероприятие с участием российского лидера. По их словам, это дополнительный способ объединить молодежь, привить интерес к новым знаниям. Путин подчеркнул, что старт работы новых круглогодичных молодежных образовательных центров — «заметное и весомое пополнение», которое уже дало большому количеству девушек и юношей возможность сделать их мечты реальностью. Он пояснил, что за последние годы 150 тыс. молодых людей уже открыли для себя новые возможности и обрели друзей. Глава государства напомнил, что на сегодняшний день работает творческая академия «Меганом» в Крыму, подмосковная мастерская управления «Сенеж», центр знаний «Машук» в Пятигорске, историко-культурный центр «Истоки» в Псковской области. В ближайшее время еще два учреждения откроются в Херсонской и Запорожской областях. В том числе, круглогодичные центры заработают в Нижегородской, Ростовской, Сахалинской, Липецкой, Ленинградской, Архангельской областях, в Хабаровском и Красноярском краях, на Ямале и в ХМАО. Новые круглогодичные молодежные образовательные центры позволят проводить не только разовые мероприятия и форумы, отмечает президент. Они будут функционировать на постоянной основе, принимать десятки тысяч молодых людей со всей России, в том числе и из других стран, в рамках международных смен и обменов. «Мы объединяем наши лучшие практики, наработки и инициативы. Движение, инфраструктура молодежных центров уже приобретают общероссийские масштабы. Они будут работать во всех федеральных округах — от Сахалина до Калининграда, от Белого до Азовского и Черного морей, от Ямала до Новороссии, — продолжил Путин. — Мы планировали и считаю, что это абсолютно правильно, все новые центры по итогам конкурсного отбора будут иметь свою смысловую, тематическую специализацию или свою „изюминку“, чтобы каждый молодой человек мог найти, выбрать именно то, что ему интересно». Все центры, по словам Путина, призваны стать точками притяжениями и двигателями роста в своих регионах. А всей России в результате дадут прорывной результат, уверен президент. Президент также отметил, что потенциал круглогодичных образовательных центров также будет использован в рамках анонсированного нацпроекта «Молодежь и дети». «Речь без преувеличения о будущем страны. О том, чтобы наша талантливая, целеустремленная, амбициозная молодежь могла проявить себя на разных поприщах, чтобы нынешние школьники, студенты, молодые специалисты, жители и небольших сел и мегаполисов имели равные возможности найти себя, состояться как профессионалы, выстроить четкую траекторию собственного успеха именно здесь, у себя на Родине, разделяя ценности нашего общества», — добавил он. Обсуждение инициатив для молодежи продолжилось и после мероприятия по открытию молодежных центров. Сразу после этого глава государства провел совещание с членами правительства, на котором министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о занятости молодого поколения, глава Минобрнауки Валерий Фальков поведал о сфере подготовки специалистов в системе высшего и среднего профессионального образования, его доклад об этой сфере продолжил руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов. В том числе вице-премьер Татьяна Голикова доложила Путину о разработке стратегии реализации молодежной политики на период до 2030 года, а также рассказала о действующих и новых центрах для молодого поколения. «Мы расширяем сеть молодежных центров. Уже действует 257 региональных и 1786 муниципальных молодежных центров, которые работают по единому методологическому стандарту, обеспечивая вовлечение молодежи в социально значимую деятельность. В 2023 году было реализовано более 2 тыс. мероприятий, которые были направлены на самоопределение, профориентацию молодых людей, профилактику диструктивного поведения, воспитания патриотизма, — продолжила Голикова. — Мы развиваем четыре федеральных круглогодичных молодежных центра, готовимся к открытию новых. А в тех, которые работают, реализовано 363 образовательные программы для 136 тыс. слушателей». Решение Путина о создании круглогодичных образовательных центров позволит консолидировать молодое поколение, дать им новые компетенции, а также вывести качество образования на новый уровень, считает руководитель проекта «Твой герой» программы «Роспатриот» федерального агентства по делам молодежи Алексей Кутырев. «Мы отходим от канонов общеобразовательных программ, заседаний в аудиториях, в классах либо еще где-то, что нам непосредственно дают в системе среднего и высшего образования, где учеба по профилю, — поясняет Кутырев. — Акцент делается на увлечениях и вовлеченности молодежи в те отрасли, которые в школе нам не преподают. Например, археология, ее историческая составляющая. Это направлено на поддержание и развитие интересов молодежи». Он отмечает, что эти образовательные центры — «кружок по интересам всероссийского масштаба». Руководитель проекта «Твой герой» пояснил, что на круглогодичной основе туда могут приезжать разные профессионалы, проводить тематические заезды для историков, архитекторов, архивных работников, реконструкторов и других профессионалы. Также, по словам Кутырева, в таких учреждениях предусмотрены совместные заезды для детей с родителями, где для них проводятся тематические мероприятия, лекции, семинары и активности. Формат обучения и проживания, который предусмотрен круглогодичными образовательными центрами, сделают их местами притяжения молодежи, уверена первый зампредседателя комиссии по добровольчеству и молодежной политике Общественной палаты Елена Родионова. Она также добавила, что помимо образовательной функции, дети и подростки могут получить там компетенции, которые помогут им реализовать себя в будущей профессии, общественной сфере. «Президент благословляет дальнейшую работу этих центров. Он показал, что они действительно нужны, несут серьезный посыл. И это не просто „собрались, поговорили, разошлись, на выходе ничего не получилось“. Люди, которые приходят туда — занимаются, они развиваются, получают знания, навыки и достигают определенных успехов. Это согласие президента, подтверждение необходимости дальнейшей работы этих центров и их масштабирования», — резюмировал Кутырев.