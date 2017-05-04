20:20 04 мая 2017 0

На прошлом этапе конкурса "девчата" пробовали свои силы в творческой стезе ФОТО: газета "Магнитогорский металл"

В легкоатлетическом манеже спортклуба «Металлург-Магнитогорск» прошел спортивный этап конкурса «Профсоюзные девчата», который организовал «Магнитогорский металлургический комбинат».

Спортклуб «Металлург-Магнитогорск» продумал программу отдыха и для семей участниц: работала детская игровая площадка, пока судьи определяли лидеров, мужья и сыновья играли в футбол.

По итогам соревнований команда горно-обогатительного производства взяла верх над представительницами управления главного энергетика (второе место) и работницами управления подготовки производства (третье место).

Специалист по спортивно-массовой работе «ММК» Денис Херсун рассказал, что в мае «профсоюзные девчата» примут участие в музыкальном этапе конкурса, который пройдет в караоке-зале, сообщает газета «Магнитогорский металл».