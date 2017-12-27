Только два региона УрФО заслужили похвалу Путина

18:20 27 декабря 2017 1

Президент РФ доволен губернатором Ямала и его командой Фото: Владимир Жабриков

На заседании Госсовета в Москве в среду, 27 декабря, президент РФ Владимир Путин, подводя итоги уходящего года, отметил эффективность управленческой команды губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. Ямало-Ненецкий АО был назван в числе десяти лучших регионов, где в этом году зафиксирован рост инвестиций в основной капитал, оцениваемый в среднем в 40%.

В десятке лучших регионов по этому показателю, кроме ЯНАО, президентом были названы Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Тульская области, Якутия и Кабардино-Балкария. «Я назвал те, которые сделали наиболее успешные шаги, но в целом их больше, конечно, — подчеркнул глава государства. — Это Татарстан и Чувашия, та же Тульская, Калужская, Тюменская, Ульяновская области, Краснодарский край». Путин добавил, что заметно укрепили в уходящем году свои позиции дальневосточные регионы — Хабаровский край и Амурская область.

Президент отметил, что в целом по стране, на фоне кризиса, объем капиталовложений за последние три года несколько сократился, а именно — на 7,9 процента. Но 21 регион, напротив, показал рост инвестиций в основной капитал. Из них в десяти регионов рост составил почти 40 процентов в реальном выражении. Важным фактором инвестиционной привлекательности регионов Путин назвал их финансовую устойчивость, вновь призвав регионы избавляться от закредитованности.

Также глава государства отметил новую программу «Национальная предпринимательская инициатива», с помощью которой удалось отменить более 50 административных процедур. По мнению президента, — избыточных, не играющих никакой содержательной роли и обременительных для бизнеса.