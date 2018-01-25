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26 января 2018
25 января 2018
20:26  25 января 2018 5

«Вижу Путина по телевизору с самого детства». Студенты вступают в PutinTeam, соблазнившись Овечкиным и другими знаменитостями

Сбор подписей за Путина. Челябинск, сбор подписей за путина
Студенты решили вступить в PutinTeam накануне Татьяниного дняФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Члены студенческих клубов «Татьянин день», приехавшие на всероссийский форум «Россия вперед», заявили о своем вступлении в PutinTeam. Мероприятие проходило в Казани, в нем приняли участие 5 тысяч студентов из 38 регионов России.

На встрече со студентами президент говорил об образовательной мобильности и налаживании связей с работодателями. Путин остался доволен встречей. «Благодаря студенчеству, молодежи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее. Хочу вам пожелать, чтобы вы всегда были такими устремленными вперед, дерзкими, смелыми, чтобы вы воспользовались всеми преимуществами нашей огромной страны. Вы сейчас можете свободно, не думая ни о чем, создавать новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии», — обратился президент к аудитории.

Как сообщила «URA.RU» Вероника Иванова, представлявшая на форуме студенческий клуб одного из новосибирский университетов, о PutinTeam она узнала из соцсетей. «Я узнала об этом движении в Instagram, оно очень популярно в социальных сетях. Увидела, что его создал известный хоккеист Александр Овечкин, и решила присоединиться», — рассказала Иванова «URA.RU». Сама студентка политикой заниматься не спешит, однако президента все-таки решила поддержать. «Я видела Владимира Владимировича по телевизору с детства и вижу, что при нем в стране все хорошо. Он меня устраивает», — говорит Иванова.

XVII съезд партии "Единая Россия", второй день. Москва, путин владимир
В одной из первых встреч 2018 года Путин встретился с авторами лучших школьных сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Координатор московской лиги студенческих клубов Антон Гудок также указывает на большое число знаменитостей, поддержавших Путина. «Это делает само движение очень интересным и привлекательным. Я считаю, что поддержать Путина это — мой гражданский долг», — рассказал Гудок «URA.RU». Он возглавлял избирательную комиссию на муниципальных выборах в сентябре и планирует участвовать в ее работе и в марте 2018 года.

Движение PutinTeam поддержало томских студентов в раскручивании социального приложения On-Russia, рассказала «URA.RU» координатор томской лиги студенческих клубов Наталья Ушакова. «Благодаря этому теперь и я в PutinTeam. Президенту нужна работа сплоченной команды, для укрепления статуса нашей страны на мировом уровне. Я своим опытом и навыками готова помочь», — говорит Ушакова. По ее словам, в томском политехе она выполняет наставнические функции для студентов младших курсов.

Студенческий форум проходил в формате «Диалог на равных» с профильными экспертами шести тематических направлений, среди них были спорт, творчество, патриотизм, наука, медиа и даже киберспорт.

Напомним, в ноябре 2017 года о создании PutinTeam объявил нападающий сборной России и клуба хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин. Позже в нее вступили олимпийские чемпионы Елена Исинбаева, Евгений Плющенко, хоккеист Павел Буре, боксер Денис Лебедев, музыканты DJ Smash, Николай Расторгуев, Николай Басков и Полина Гагарина, актеры Андрей Мерзликин, Анастасия Заворотнюк и Михаил Галустян. 22 января стало известно, что продвижением Putin Team занялся продюсер «Любэ» и «Иванушек International» Игорь Матвиенко.

Виктор Жуков
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