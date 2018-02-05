21:21 05 февраля 2018 2

Звезда «Уральских пельменей» заступилась за любимый город Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова эмоционально отреагировала на слова пермской журналистки Анны Яхонтовой, раскритиковавшей Екатеринбург и его жителей за ужасное состояние города. В ответ на это актриса призналась в безграничной любви к столице Урала и предложила горожанам не обращать внимания на критику со стороны «соленых ушей».

На своей странице в Facebook Яхонтова поделилась впечатлениями о недавней поездке в Екатеринбург. По словам журналистки, всюду она видели лишь грязь и полный развал инфраструктуры. «Дорогие мои земляки, вы засрали город. Засрали по самые уши. Успеете ли отмыть его до ЧМ и хотя бы подлатать дороги? И да, «Высоцкого» тоже помойте, а то он весь в пыли, особенно при солнечном свете. Так и хочется на нем пальцем написать: «Помой меня, Ройзман», — пишет Яхонтова.

Михалкова заявила, что «надменная критика» Екатеринбурга со стороны его ненавистников вызывает лишь желание снисходительно пожать плечами и улыбнуться. Актриса подчеркнула, что регулярно ездит по стране и замечает, что столица Урала отличается от большинства городов в лучшую сторону.

«Друзья! Я хочу сделать признание. Я влюблена. Окончательно и бесповоротно. В Екатеринбург! Лучший город на земле. Я люблю его динамичность, современность, яркость. Я люблю его жителей за их особенную стать, трудолюбие и креативность. Наш город лучший, но не идеальный. Да, у него есть проблемы. Но решать их и обсуждать должны только мы, жители», — отметила Михалкова.

Подписчики актрисы также приняли участие в обсуждении имиджа города. Часть комментаторов заступилась за Екатеринбург: «Екатеринбург — город моей мечты В нем прекрасно все! Особенно люблю зеленую рощу… Была в Екатеринбурге — полный восторг!!! Город очень красивый!.. По-моему, наш город просто прекрасен и развивается в нужном направлении, поэтому перемены уже идут — и это здорово!.. Люблю Екатеринбург за постоянное преображение, развитие, красоту, современность».

Другие в корректной форме согласились к точкой зрения пермской журналистки. «Очень люблю наш город за чувство юмора, за настойчивость и театры. Одно жалко — что он очень грязный. Вышли покататься на горках — еле отстирала куртки… Город красивый и хороший, но не помешало бы дороги хорошие сделать… Я бы изменила в нем неизменяемое — климат. Хотя еще неизвестно, стоит ли оно того… Очень красивый, развивающийся город. Я бы убрала весь мусор в городе, а то загрязнено все», — пишут пользователи Instagram.