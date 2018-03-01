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01 марта 2018
28 февраля 2018
09:25  01 марта 2018 0

Уральцы жалуются на дикие холода в первый день весны. «Тем, кто пережил три месяца зимы — четвертый в подарок!» ФОТО

Клипарт. Екатеринбург, ura.ru, ура ру, подарки, дед мороз, новый год
Дедушка Мороз не спешит уходитьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В первый день весны в Екатеринбурге (и не только) холодно не по сезону. Термометр показывает -19 градусов, но пользователи соцсетей жалуются на холод. Плюс ко всему приложения «Погода» на смартфонах сообщают, что ощущается 30-градусный мороз.

«Весна в разгаре, всем добра», — написал в Instagram Сергей Коптелин, опубликовав скриншот экрана телефона. Россияне делятся настроением и рассказывают о погоде в своих регионах с хэштегами «Весна», «Веснапришла», «1марта»

Житель Челябинской области Сергей Никофоров опубликовал фото наружного домашнего термометра, который показывает почти -40. «Весна пришла!», — иронично замечает уралец. «Наконец-то! Весна! Да здравствует жаришка! Бесит, бесит, бесит. Хочу жить в Краснодаре», — жалуется жительница Йошкар-Олы на 20-градусный мороз.

Однако не все унывают из-за мороза. Работник аэропорта в Перми Дмитрий Бородин поздравляет всех с началом первого весеннего месяца. «Работая в аэропорту, определенно развивается романтика внутри человека, даже в -18 видишь, весенние нотки :)», — пишет он на своей странице в Instagram.

В Сети уже появился мем о российском климате. «Акция! Тем, кто пережил три месяца зимы — четвертый в подарок!» На Урале и в Сибири плюсовой температуры и не ожидается, а в Краснодаре уже +4.

Семен Гринберг
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