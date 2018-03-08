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08 марта 2018
14:00  08 марта 2018 1

Падение вертолета в Чечне, пенсии вместо алиментов, спиннеры для бабушек. Дайджест новостей от «URA.RU»

Спиннеры. Екатеринбург, спиннеры
В Санкт-Петербурге решили, что спиннеры помогут пенсионеркам справиться со стрессомФото: Александр Мамаев © URA.RU

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Главное к этому часу:

Рамзан Кадыров назвал возможную причину крушения военного вертолета в Чечне. Глава республики заявил, что катастрофа могла случиться из-за сильного ветра, который просто снес вертолет в пропасть.

Детям должников по алиментам дадут пенсию по потере кормильца. Неплательщиков признают безвестно отсутствующими, если приставы не смогут разыскать их за год. После этого родственники смогут получить его имущество себе, а супруг или супруга — легко оформить развод.

Журналисток, пожаловавшихся на домогательства депутата Слуцкого, обвинили в «унижении профессии». И сделал это не какой-то политик, а глава Союза журналистов России Павел Гусев. По его мнению, журналистки не должны были так делать и в ближайшее время СЖР оценит этичность их поведения.

Концертный директор DJ Грува Денис Калинин признался в убийстве тещи. Тело задушенной пенсионерки нашли в его квартире в Москве, где мужчина жил вместе с дочерью. На допросе Калинин рассказал, что подтолкнуло его к такому шагу.

В Госдуме собираются рассмотреть законопроект, из-за которого проезд в такси подорожает в два раза. Депутаты хотят укоротить рабочий день таксистов, но из-за необходимости окупить аренду авто многим водителям придется завысить цены.

А в Санкт-Петербурге пенсионерок решили поздравить с 8 Марта необычными презентами — спиннерами. Глава одного из муниципалитетов решил, что такое чудо технологического развития поможет женщинам снять стресс и наладить общение с внуками.

Наталья Полетавкина
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