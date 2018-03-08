Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.
Главное к этому часу:
Рамзан Кадыров назвал возможную причину крушения военного вертолета в Чечне. Глава республики заявил, что катастрофа могла случиться из-за сильного ветра, который просто снес вертолет в пропасть.
Детям должников по алиментам дадут пенсию по потере кормильца. Неплательщиков признают безвестно отсутствующими, если приставы не смогут разыскать их за год. После этого родственники смогут получить его имущество себе, а супруг или супруга — легко оформить развод.
Журналисток, пожаловавшихся на домогательства депутата Слуцкого, обвинили в «унижении профессии». И сделал это не какой-то политик, а глава Союза журналистов России Павел Гусев. По его мнению, журналистки не должны были так делать и в ближайшее время СЖР оценит этичность их поведения.
Концертный директор DJ Грува Денис Калинин признался в убийстве тещи. Тело задушенной пенсионерки нашли в его квартире в Москве, где мужчина жил вместе с дочерью. На допросе Калинин рассказал, что подтолкнуло его к такому шагу.
В Госдуме собираются рассмотреть законопроект, из-за которого проезд в такси подорожает в два раза. Депутаты хотят укоротить рабочий день таксистов, но из-за необходимости окупить аренду авто многим водителям придется завысить цены.
А в Санкт-Петербурге пенсионерок решили поздравить с 8 Марта необычными презентами — спиннерами. Глава одного из муниципалитетов решил, что такое чудо технологического развития поможет женщинам снять стресс и наладить общение с внуками.