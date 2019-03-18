Экс-претендент на должность губернатора Прикамья получил пост на Дальнем Востоке

Цветков и Бабич покинули Прикамье в 2018 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший главный федеральный инспектор (ГФИ) в Прикамье Игорь Цветков перешел на аналогичную должность в Забайкальском крае. Приказ о назначении Цветкова подписан полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

Как сообщил «URA.RU источник в ДФО, приказ о назначении Цветкова подписан в минувшую пятницу. К работе Цветков приступит со вторника, 19 марта. Официальной информации об утверждении нового ГФИ в Забайкалье пока нет.

Генерал ФСБ Игорь Цветков был назначен на должность ГФИ в Пермском крае в 2016 году. Пост он покинул в марте 2018 года. До прихода на должность генерала считали одним из главных кандидатов в губернаторы Прикамья наряду с Максимом Решетниковым. В феврале «URA.RU» в рамках проектах «Слухи» сообщало, что Цветков рассматривал для себя возможность продолжения карьеры в Москве, однако варианты трудоустройства сорвались из-за напряженных отношений с экс-полпредом президента в ПФО Михаилом Бабичем.