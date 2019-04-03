Министр Орешкин раскрыл подробности тайной встречи в Перми

Во время визита в Пермь членов правительства России 2 апреля состоялась еще одна встреча, о которой нет упоминаний ни в одной официальной программе. Министр экономического развития страны Максим Орешкин заехал на завод по производству оборудования в сфере нефтедобычи «Новомет». Об этом сообщил сам министр на своей странице в Instagram.
«День начинаем в Перми, на предприятии „Новомет“», — написал Орешкин. Судя по фотографии, опубликованной министром, вместе с министром на «Новомет» приехали главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников и глава Прикамья Максим Решетников.
Орешкин отметил, что пермскому предприятию, 40% продукции которого идет на экспорт, помогают поднять «эффективность в рамках национального проекта по производительности труда». Сейчас, по данным министра, «Новомет», производящий оборудование для нефтяной отрасли, уже достиг показателя по выручке в 5 миллионов рублей на одного сотрудника.
Источник «URA.RU», близкий к руководству предприятия, пояснил, что этот визит должен был пройти тайно, поэтому информация о нем нигде не публиковалась, а на встречу не были приглашены журналисты. Представитель пресс-службы завода от комментариев «URA.RU» отказался.