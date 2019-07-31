В городе на Урале качество услуг ЖКХ оказалось худшим в России

Качество коммунальных услуг в Златоусте оказалось крайне низким Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Златоуст занял 194 место в рейтинге городов с наилучшим качеством работы служб ЖКХ, попав в список российских муниципалитетов с худшими показателями. Об этом говорится в исследовании, опубликованном порталом Domofond.ru.

«Худшее качество оказания услуг ЖКХ, по мнению граждан, зафиксировано в Шахтах (Ростовская область), Архангельске (Архангельская область), Киселевске (Кемеровская область), Орске (Оренбургская область), Камышине (Волгоградская область) и Златоусте (Челябинская область)», — отмечают авторы исследования.

Лидером рейтинга по качеству коммунальных услуг стал Ейск (Краснодарский край). В пятерку лидеров также вошли Тюмень, Нижневартовск, Набережные Челны и Геленджик. Москва в рейтинге заняла девятую строчку, хотя была признана лучшим городом среди городов-миллионеров.

В рейтинг, кроме Златоуста, попали следующие уральские города: Сургут (восьмое место), Магнитогорск (31 место), Нефтеюганск (54 место), Ханты-Мансийск (59 место), Новый Уренгой (64 место), Пермь (67 место), Екатеринбург (71 место), Миасс (75 место), Каменск-Уральский (100 место), Новоуральск (135 место), Ноябрьск (142 место), Нижний Тагил (73 место), Березники (153 место), Серов (176 место) и Первоуралськ (178 место).

Ранее эксперты опубликовали список регионов, жители которых меньше всего платят за услуги ЖКХ. В тройку лидеров попали Ингушетия — 488 рублей рублей в месяц, Тыва — 478 рублей, Дагестан — 457 рублей, отмечает агентство Nation News.