Власти уточнили число южноуральцев, попавших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Пострадавших в ДТП доставили в больницы Новороссийска и Краснодара Фото: Илья Московец © URA.RU

В аварию под Новороссийском в Краснодарском крае, где столкнулись туристический автобус и внедорожник Volkswagen Touareg, попали восемь жителей Челябинской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Южного Урала Алексей Текслер.

«В ДТП пострадали восемь жителей Челябинской области, из них шестеро находились в машине и двое в автобусе», — рассказал Текслер. По его словам, трое пассажиров автомобиля, из которых двое детей, погибли, еще трое госпитализированы. В автобусе также были жители Южного Урала. Всех пострадавших доставили в горбольницу Новороссийска №1 и в Краснодарскую краевую больницу №1. Медики оценивают их состояние от средней степени тяжести до крайне тяжелого.

«За состоянием пострадавших совместно с врачами Краснодарского края следит минздрав Челябинской области», — добавил Текслер. Всем семьям потерпевших и погибших в ДТП будет оказана поддержка, в том числе психологическая, добавил он. Кроме того, правительство Челябинской области поможет в транспортировке тел погибших. Текслер также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Авария с участием туристического автобуса и внедорожника произошла поздно вечером 7 августа на трассе А-146 под, пишет RT. В районе поселка Верхнебаканский общественный транспорт, в котором находились 42 человека, столкнулся с джипом, после чего машины сорвались с 30-метрового обрыва Туристы ехали из Пшады в Анапу. Одной из вероятных причин ДТП могло стать то, что водитель автобуса потерял управление из-за того, что уснул за рулем, пишет телеканал 360.