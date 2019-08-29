Фонд ЖКХ упростит процедуру признания домов аварийными

Заключение о состоянии дома будет выдаваться в электронном виде Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С 2020 года в России начнут действовать упрощенные правила по признанию домов аварийными. Изменения на селекторном совещании с регионами анонсировал заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

По словам Рурина, сейчас правила в Росстандарте проходят публичные слушания. В случае утверждения документа, с 2020 года правила начнут применять на практике. «Мы выходим на упрощенную процедуру — она будет более быстрой, более дешевой и, соответственно, доступной для муниципалитетов и граждан. Предполагается, что трудоемкость снизится в пять и более раз», — приводит заявление Рурина ТАСС.

Представитель фонда ЖКХ уточнил, что действие свода правил распространяется на оценку технического состояния домов не выше пяти этажей. В документе отражены требования к составу работ по техническому освидетельствованию зданий, правила обработки результатов осмотра и измерений. Критерии аварийности и ограниченной работоспособности строительных конструкций прописаны для каждого вида материалов — железобетона, кирпича и дерева.

В октябре президент РФ Владимир Путин поручил продлить срок работы госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» до 1 января 2026 года напоминает Nation News. Предусмотрено выделение из федерального и региональных бюджетов почти 500 миллиардов рублей на переселение граждан из аварийных домов.