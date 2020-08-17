В Минпросвещения РФ уточнили правила ношения масок в школах

Минпросвещения РФ не обяжет всех российских учителей носить маски Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школьных учителей обяжут носить маски на работе, если ситуация с коронавирусом в регионах РФ будет опасной. Об этом заявили в пресс-службе министерства просвещения России.

Учителя будут носить маски, если в их регионе будет сохраняться сложная эпидемиологическая ситуация, рассказали в министерстве. «Нет предписания всем учителям страны надеть маски с 1 сентября. Этот вопрос будет решаться на региональном и муниципальном уровне», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу ведомства.

В школах с началом учебного года будут соблюдать все меры безопасноти, чтобы сохранить здоровье учащихся и учителей, отметили в Минпросвещения РФ. В школах будут проветривать помещения и проводить дезинфекцию. Расписание для школьников тоже создадут так, чтобы вероятность заражения коронавирусом была минимальная.

Ранее сообщалось, что российских педагогов обяжут носить медицинские маски, передает агентство Nation News. Учащихся заставлять соблюдать масочный режим не будут.

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