Кто вошел в состав присяжных на суде стрелка Шамсутдинова

Среди присяжных на суде по делу тюменца Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части под Читой, будут медицинские специалисты и пенсионеры. Об этом URA.RU рассказал один из юристов стрелка Руслан Нагиев.
«Есть и мужчины, и женщины. Разных возрастов, разных профессий. Но военнослужащих, госслужащих мы постарались отвести. Есть и пенсионеры, и медицинские работники», — раскрыл URA.RU Нагиев. По его словам, всего будет 12 присяжных: восемь — основные, четыре — запасные. Он напомнил, что первое заседание по делу Шамсутдинова должно состояться 23 ноября.
Ранее адвокаты Шамсудтинова заявили отвод некоторым кандидатам в присяжные заседатели по уголовном делу. Юристы нашли среди приглашенных людей родственника судьи и бывшего военнослужащего.
Массовый расстрел военнослужащих в Забайкалье произошел 25 октября 2019 года. Тогда тюменский срочник после караула напал на сослуживцев с автоматом. В результате, восемь человек погибли на месте, двое — получили тяжелые ранения. Шамсутдинов признал свою вину в содеянном.
Подписывайтесь на URA.RU в