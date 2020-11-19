Кто вошел в состав присяжных на суде стрелка Шамсутдинова

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Интервью с Николаем Цукановым. Екатеринбург, фемида
Среди присяжных по делу Рамиля Шамсутдинова не будет военных и госслужащих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Среди присяжных на суде по делу тюменца Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части под Читой, будут медицинские специалисты и пенсионеры. Об этом URA.RU рассказал один из юристов стрелка Руслан Нагиев.

«Есть и мужчины, и женщины. Разных возрастов, разных профессий. Но военнослужащих, госслужащих мы постарались отвести. Есть и пенсионеры, и медицинские работники», — раскрыл URA.RU Нагиев. По его словам, всего будет 12 присяжных: восемь — основные, четыре — запасные. Он напомнил, что первое заседание по делу Шамсутдинова должно состояться 23 ноября.

Ранее адвокаты Шамсудтинова заявили отвод некоторым кандидатам в присяжные заседатели по уголовном делу. Юристы нашли среди приглашенных людей родственника судьи и бывшего военнослужащего.

Массовый расстрел военнослужащих в Забайкалье произошел 25 октября 2019 года. Тогда тюменский срочник после караула напал на сослуживцев с автоматом. В результате, восемь человек погибли на месте, двое — получили тяжелые ранения. Шамсутдинов признал свою вину в содеянном.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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