12 декабря 2020

Комик Satyr снял пародию на Niletto. «Мы сосали кубик Maggi». Видео

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Satyr в образе Niletto рассказал, как проводил юность в подъездах Фото: скриншот из ролика Satyr на YouTube

Комир Satyr (Илья Шабельников) снял пародию на екатеринбургского рэпера Niletto (Данила Прыткова). Ролик опубликован в youtube-канале пародиста.

В образе рэпера Satyr гулял по спальному району и рассказывал о молодости. «Этот подъезд столько для меня значит, навсегда в моем сердце. Помню, когда были пацанами с пацанами здесь грелись. А еще нечего было кушать, мы сидели, сосали кубик Maggi», — заявил блогер в образе Niletto. Также он спародировал Niletto, протирающего фары автомобилей и ностальгирующего по компьютерным играм и сладостям.

После этого Satyr в образе Niletto начал танцевать и петь песню на улице. «Не суди меня, постой. На мой внешний вид ты не смотри, ведь на самом деле я простой. Я такой же как и ты. Скромненький пацанчик, деньги ничего не значат. Мальчики не плачут — это кто вообще сказал, я за мышцами чувствительность не потерял», — спел Satyr.

Ранее YouTube представил список самых популярных роликов 2020 года. В тройку музыкальных лидеров вошел клик Niletto и Клавы Коки «Краш», передает «Национальная служба новостей». Недавно артист выпустил трек «НевывоЗИМАя», который пользователи назвали главным клипом зимы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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