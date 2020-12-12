Комир Satyr (Илья Шабельников) снял пародию на екатеринбургского рэпера Niletto (Данила Прыткова). Ролик опубликован в youtube-канале пародиста.
В образе рэпера Satyr гулял по спальному району и рассказывал о молодости. «Этот подъезд столько для меня значит, навсегда в моем сердце. Помню, когда были пацанами с пацанами здесь грелись. А еще нечего было кушать, мы сидели, сосали кубик Maggi», — заявил блогер в образе Niletto. Также он спародировал Niletto, протирающего фары автомобилей и ностальгирующего по компьютерным играм и сладостям.
После этого Satyr в образе Niletto начал танцевать и петь песню на улице. «Не суди меня, постой. На мой внешний вид ты не смотри, ведь на самом деле я простой. Я такой же как и ты. Скромненький пацанчик, деньги ничего не значат. Мальчики не плачут — это кто вообще сказал, я за мышцами чувствительность не потерял», — спел Satyr.
Ранее YouTube представил список самых популярных роликов 2020 года. В тройку музыкальных лидеров вошел клик Niletto и Клавы Коки «Краш», передает «Национальная служба новостей». Недавно артист выпустил трек «НевывоЗИМАя», который пользователи назвали главным клипом зимы.
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