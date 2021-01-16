Лукашенко нашел виновного в белорусских протестах Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия способствовала затянутости протестов в его стране. Об этом он заявил во время интервью российской журналистке Наиле Аскер-Заде.

По словам Лукашенко, белорусские протесты 2020-го не отличались от акций, происходивших в республике после других президентских выборов. Единственное отличие — затянутость по времени. «Потому что даже вы закрыли от нас границу. Несколько тысяч человек, которые работали у вас, оказались здесь (в Белоруссии — ред.). А работать не хотят. Я вас не упрекаю. Я просто называю объективную причину того, почему растянулись эти протесты. Они по 10-12 тысяч в последнее время ходили, фотографировали ситуацию, а в телеграм-каналы выдавали, что их 200 тысяч», — заявил Лукашенко.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Впрочем, граждане не поверили в итоги выборов и начали протестовать.