Медведев заступился за обвиненного в госизмене Медведчука

Дмитрий Медведев связывает обвинения Виктора Медведчука в госизмене с его политической позицией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал незаконными с точки зрения международного права действия украинских властей в отношении депутата Верховной Рады Виктора Медведчука и его коллеги по партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Лидер ЕР убежден, что обвинеиня украинских политиков в госизмене не имеют под собой никаких оснований.

«На этот раз Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака „заподозрили“ ни много ни мало в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму и поместили под домашний арест. Бессмысленно напоминать украинским властям и их западным хозяевам про то, что Крым, согласно законному волеизъявлению его жителей, не является частью Украины», — сказал Дмитрий Медведев.

Он уверен, что обвинения Виктора Медведчука, связаны с тем, что он жестко критикует дествующую власть и выступает за восстановление отношений между Московой и Киевом. «Конечно, такие политики неугодны Украине. Конечно, еще меньше они угодны Западу, который везде и во всем поддерживает антироссийскую политику и своим коллективным молчанием дружно потакает этой расправе, заодно игнорируя издевательство над законом и справедливостью», — отметил председатель «Единой России».

По версии следствия, Медведчук вел подрывную деятельность против Киева, в том числе в экономической сфере. 13 мая суд в Киеве избрал для политика меру пресечения в виде домашнего ареста.