Пермячки хотят судиться с Силуановым из-за подмены в роддоме

25 февраля 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Родители одной из девочек догадались о подмене через год, но не отказались от ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительницы Пермского края Лариса Поморцева и Галина Шилоносова намерены обратиться в суд из-за подмены в роддоме села Пожва 55 лет назад. С иском о компенсации морального вреда хотят обратиться и сестры Ларисы Поморцевой, которых лишили возможности расти с ней вместе. Они готовят иск к государству в лице министерства финансов РФ, главой которого является Антон Силуанов, так как сам роддом уже не существует. «С детского сада я думала, почему за мной приходит именно эта мама, а не другая? А для своих родственников я больше была „принеси, унеси, подай“, чем родным человеком. Тест ДНК подтвердил подмену в роддоме, и мы сейчас готовим иск в суд. Только никакие деньги не покроют выплаканные слезы и те испытания, что мне пришлось пережить», — цитирует Ларису Поморцеву «КП-Пермь». Девочек, возможно, подменила акушерка, которая положила глаз на родного отца Галины Шилоносовой и рассчитывала таким образом увезти его из семьи. Думала, что он узнает, что ребенок не родной, и бросит жену. Тогда матери и дети в роддомах лежали раздельно. Наверное, именно поэтому, когда на выписке им вручили не своих детей, они не заметили подмены. Но план акушерки не сработал: отец любил Галину как остальных дочерей и из семьи не ушел. О подмене они стали догадываться, когда Гале было около годика. Тогда в садике они заметили девочку (как раз Ларису), которая была очень похожа на их старшую дочь Любу. Но поскольку привязались к ребенку, решили не предпринимать никаких действий. Об этом они позже рассказали третьей сестре в семье, Светлане, попросив хранить это в тайне. Позже семья переехала на Украину, связей с Пожвой не поддерживала. Но однажды дальние родственники в соцсетях прислали Светлане фотографию женщины, как две капли похожей на нее. Спросили, откуда это Светлана взяла столько цветов. Тогда женщина, которую давно мучил секрет родителей, начала общаться с незнакомкой на фото. А потом рассказала Ларисе историю, которую ей доверили мама и папа. Тест ДНК доказал, что они сестры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительницы Пермского края Лариса Поморцева и Галина Шилоносова намерены обратиться в суд из-за подмены в роддоме села Пожва 55 лет назад. С иском о компенсации морального вреда хотят обратиться и сестры Ларисы Поморцевой, которых лишили возможности расти с ней вместе. Они готовят иск к государству в лице министерства финансов РФ, главой которого является Антон Силуанов, так как сам роддом уже не существует. «С детского сада я думала, почему за мной приходит именно эта мама, а не другая? А для своих родственников я больше была „принеси, унеси, подай“, чем родным человеком. Тест ДНК подтвердил подмену в роддоме, и мы сейчас готовим иск в суд. Только никакие деньги не покроют выплаканные слезы и те испытания, что мне пришлось пережить», — цитирует Ларису Поморцеву «КП-Пермь». Девочек, возможно, подменила акушерка, которая положила глаз на родного отца Галины Шилоносовой и рассчитывала таким образом увезти его из семьи. Думала, что он узнает, что ребенок не родной, и бросит жену. Тогда матери и дети в роддомах лежали раздельно. Наверное, именно поэтому, когда на выписке им вручили не своих детей, они не заметили подмены. Но план акушерки не сработал: отец любил Галину как остальных дочерей и из семьи не ушел. О подмене они стали догадываться, когда Гале было около годика. Тогда в садике они заметили девочку (как раз Ларису), которая была очень похожа на их старшую дочь Любу. Но поскольку привязались к ребенку, решили не предпринимать никаких действий. Об этом они позже рассказали третьей сестре в семье, Светлане, попросив хранить это в тайне. Позже семья переехала на Украину, связей с Пожвой не поддерживала. Но однажды дальние родственники в соцсетях прислали Светлане фотографию женщины, как две капли похожей на нее. Спросили, откуда это Светлана взяла столько цветов. Тогда женщина, которую давно мучил секрет родителей, начала общаться с незнакомкой на фото. А потом рассказала Ларисе историю, которую ей доверили мама и папа. Тест ДНК доказал, что они сестры.