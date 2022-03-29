Глава МИД Украины призвал мир запретить букву Z

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Обстановка в Донецке. Донецк, ДНР, грязный автомобиль, буква z
Глава МИД Украины призвал мировое сообщество запретить букву Z Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мировое сообщество обязано признать незаконным использование буквы «Z» в качестве выражения поддержки РФ. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Я призываю все страны ввести уголовную ответственность за использование символа Z», — написал министр в соцсетях. В России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции.

Знаки Z и V в России символизируют солидарность с российскими военными на Украине — латинские буквы наносят на технику армии РФ. В Минобороны объясняли, что Z расшифровывается как «За победу», а V — как «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточняла, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины. Россия никогда не имела претензий лично к народу страны, подчеркивал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Мировое сообщество обязано признать незаконным использование буквы «Z» в качестве выражения поддержки РФ. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Я призываю все страны ввести уголовную ответственность за использование символа Z», — написал министр в соцсетях. В России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции. Знаки Z и V в России символизируют солидарность с российскими военными на Украине — латинские буквы наносят на технику армии РФ. В Минобороны объясняли, что Z расшифровывается как «За победу», а V — как «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточняла, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины. Россия никогда не имела претензий лично к народу страны, подчеркивал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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