На трассе Курган-Тюмень в ДТП погибла женщина

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, фура, штраф, протокол дтп, гибдд, дпс
На трассе Курган-Тюмень произошло смертельное ДТП (Архивное фото) Фото:

На трассе Тюмень-Курган произошла авария в результате, которой погибла женщина. Информация появилась в группе пресс-службы госавтоинспекции по Тюменской области во «ВКонтакте».

«Трагедия произошла в ночь на 17 апреля на 190-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень. Автомобиль Renault Logan въехал в стоящий на обочине грузовик Зил», — написано в сообщении.

46-летняя пассажирка погибла на месте происшествия. Водитель Renaut 52-летний мужчина, приходившийся мужем погибшей, не пострадал. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Кургане. Вблизи микрорайона Тополя произошло столкновение ВАЗ и Volkswagen Tiguan. В результате погибли четыре человека. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Виновника ДТП задержали.

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На трассе Тюмень-Курган произошла авария в результате, которой погибла женщина. Информация появилась в группе пресс-службы госавтоинспекции по Тюменской области во «ВКонтакте». «Трагедия произошла в ночь на 17 апреля на 190-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень. Автомобиль Renault Logan въехал в стоящий на обочине грузовик Зил», — написано в сообщении. 46-летняя пассажирка погибла на месте происшествия. Водитель Renaut 52-летний мужчина, приходившийся мужем погибшей, не пострадал. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Кургане. Вблизи микрорайона Тополя произошло столкновение ВАЗ и Volkswagen Tiguan. В результате погибли четыре человека. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Виновника ДТП задержали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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