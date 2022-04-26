В США припугнули Россию усилением давления

27 апреля 2022 в 04:06 Размер текста - 17 +

В США готовы «сменить курс» в случае приостановления РФ эскалации на Украине Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Америка будет наращивать давление на Россию при дальнейшей эскалации на Украине. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. «Пока Москва эскалирует, мы продолжаем эскалировать наши санкции и экономические меры. Если Москва изменит свой курс, мы сменим наш курс», — сказал он на брифинге для СМИ. Он добавил, что таким образом США добивается прекращение боевых действий на Украине. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Америка будет наращивать давление на Россию при дальнейшей эскалации на Украине. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. «Пока Москва эскалирует, мы продолжаем эскалировать наши санкции и экономические меры. Если Москва изменит свой курс, мы сменим наш курс», — сказал он на брифинге для СМИ. Он добавил, что таким образом США добивается прекращение боевых действий на Украине. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.