В США припугнули Россию усилением давления

Америка будет наращивать давление на Россию при дальнейшей эскалации на Украине. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
«Пока Москва эскалирует, мы продолжаем эскалировать наши санкции и экономические меры. Если Москва изменит свой курс, мы сменим наш курс», — сказал он на брифинге для СМИ. Он добавил, что таким образом США добивается прекращение боевых действий на Украине.
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.
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