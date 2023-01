The Guardian: Абрамович перевел миллиарды своим детям перед началом СВО

Абрамович сумел спасти значительную часть своих активов Фото: личная страница Романа Абрамовича в соцсетях Значительная часть активов российского миллиардера Романа Абрамовича могла быть переведена в трастовые фонды его детей перед началом специальной военной операции. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на анонимные источники кипрской компании MeritServus, которая занимается регистрацией трастовых фондов. «Документы, с которыми ознакомилась The Guardian, предполагают, что 10 секретных оффшорных трастов, созданных в интересах Абрамовича, были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года. […] Анализ показывает, что поправки сделали семерых детей Абрамовича, младшему из которых девять лет, бенефициарами трастов, владеющих активами на сумму не менее 4 миллиардов долларов, хотя общая стоимость может быть намного выше», — передает издание. Отмечается, что изменения были внесены за три недели до начала спецоперации. The Guardian сообщает, что Абрамович и его совершеннолетние дети не ответили на запрос издания. В MeritServus дали комментарий, что запрашиваемая информация не может быть разглашена. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Абрамович потерял более половины своих активов за 2022 год. Сейчас его состояние составляет 7,8 млрд долларов и часть этих активов неликвидна. Отмечается, что пострадали многие российские олигархи, но потери Абрамовича более существенны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

