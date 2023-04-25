Пользователи соцсетей восхитились применением танка Т-14 «Армата» на Украине. Скрин

25 апреля 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Россияне считают, что новые танки «Армата» повлияют на результаты спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россияне обрадовались введением в зону спецоперации новейших танков Т-14 «Армата» для обстрела точек ВСУ. Большинство комментаторов в соцсетях уверены, что пришло время для использования новой техники. «Круто! Еще бы „Сармат“ испытали, вообще бы было классно, только, конечно не по Украине, а чуть подальше», — пишет пользователь с никнеймом m_shisha. По словам комментаторов Василия и Сергея, новые танки Т-14 «Армата» давно было пора задействовать в зоне проведения спецоперации. «Они там давненько уже кстати. Видимо время пришло испытать в реальном бою. Отлично!» — отмечает Сергей. Пользователь Ирина выразила благодарность жителям Челябинска, назвав их «танкоградами», ведь из-за производства танков в военный период Челябинску присвоено государственное звание «Город трудовой доблести», а сам город получил неофициальное название «Танкоград». «Отличные новости», — поддержал читатель с псевдонимом «Недовольный и zлой». Российские военнослужащие ввели в эксплуатацию новые танки Т-14 «Армата», которые еще ни разу не участвовали в прямых штурмах. Также в Минобороны РФ отмечали, что из танков «Армата» планируется формировать батальоны и отправлять военную технику солдатам. Россияне восхитились введением в бой нового танка Т-14 «Армата» Скрин: telegram-канал Пользователи считают, что новые танки давно пора было задействовать в спецоперации Скрин: telegram-канал Россияне уверены, что новые танки повлияют на успех в бою Скрин: telegram-канал Пользователи telegram поддержали введением в зону СВО новых танков «Армата» Скрин: telegram-канал

Россияне обрадовались введением в зону спецоперации новейших танков Т-14 «Армата» для обстрела точек ВСУ. Большинство комментаторов в соцсетях уверены, что пришло время для использования новой техники. «Круто! Еще бы „Сармат“ испытали, вообще бы было классно, только, конечно не по Украине, а чуть подальше», — пишет пользователь с никнеймом m_shisha. По словам комментаторов Василия и Сергея, новые танки Т-14 «Армата» давно было пора задействовать в зоне проведения спецоперации. «Они там давненько уже кстати. Видимо время пришло испытать в реальном бою. Отлично!» — отмечает Сергей. Пользователь Ирина выразила благодарность жителям Челябинска, назвав их «танкоградами», ведь из-за производства танков в военный период Челябинску присвоено государственное звание «Город трудовой доблести», а сам город получил неофициальное название «Танкоград». «Отличные новости», — поддержал читатель с псевдонимом «Недовольный и zлой». Российские военнослужащие ввели в эксплуатацию новые танки Т-14 «Армата», которые еще ни разу не участвовали в прямых штурмах. Также в Минобороны РФ отмечали, что из танков «Армата» планируется формировать батальоны и отправлять военную технику солдатам.