Свердловские волонтеры отправили помощь погорельцам Курганской области. Фото

17 мая 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Пострадавшие в курганских пожарах получили 500 наборов с гуманитарной помощью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Погорельцы села Юлдус (Курганская область) получили пятьсот наборов с гуманитарной помощью. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Фонд святой Екатерины принял решение помочь погорельцам из Курганской области и направил в соседний регион машину с гуманитарным грузом — 500 продуктовых наборов и тысяча банок тушенки уже получают пострадавшие», сказано в сообщении. Крупные пожары бушуют не только в Свердловской области, но и в соседних регионах. В поселке Юлдус сгорели 228 жилых домов из 380. Ранее глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков прибыли в сгоревший поселок Юлдус. Чиновники провели очную встречу с погорельцами населенного пункта.

Погорельцы села Юлдус (Курганская область) получили пятьсот наборов с гуманитарной помощью. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Фонд святой Екатерины принял решение помочь погорельцам из Курганской области и направил в соседний регион машину с гуманитарным грузом — 500 продуктовых наборов и тысяча банок тушенки уже получают пострадавшие», сказано в сообщении. Крупные пожары бушуют не только в Свердловской области, но и в соседних регионах. В поселке Юлдус сгорели 228 жилых домов из 380. Ранее глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков прибыли в сгоревший поселок Юлдус. Чиновники провели очную встречу с погорельцами населенного пункта.