Погорельцы села Юлдус (Курганская область) получили пятьсот наборов с гуманитарной помощью. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины.
«Фонд святой Екатерины принял решение помочь погорельцам из Курганской области и направил в соседний регион машину с гуманитарным грузом — 500 продуктовых наборов и тысяча банок тушенки уже получают пострадавшие», сказано в сообщении. Крупные пожары бушуют не только в Свердловской области, но и в соседних регионах. В поселке Юлдус сгорели 228 жилых домов из 380.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков прибыли в сгоревший поселок Юлдус. Чиновники провели очную встречу с погорельцами населенного пункта.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!