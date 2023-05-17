Свердловские волонтеры отправили помощь погорельцам Курганской области. Фото

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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск , коробки, погрузка, мешки, груз, гуманитарная помощь донбассу
Пострадавшие в курганских пожарах получили 500 наборов с гуманитарной помощью Фото:
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Пожары в Свердловской области

Погорельцы села Юлдус (Курганская область) получили пятьсот наборов с гуманитарной помощью. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

«Фонд святой Екатерины принял решение помочь погорельцам из Курганской области и направил в соседний регион машину с гуманитарным грузом — 500 продуктовых наборов и тысяча банок тушенки уже получают пострадавшие», сказано в сообщении. Крупные пожары бушуют не только в Свердловской области, но и в соседних регионах. В поселке Юлдус сгорели 228 жилых домов из 380.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков прибыли в сгоревший поселок Юлдус. Чиновники провели очную встречу с погорельцами населенного пункта.

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Погорельцы села Юлдус (Курганская область) получили пятьсот наборов с гуманитарной помощью. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Фонд святой Екатерины принял решение помочь погорельцам из Курганской области и направил в соседний регион машину с гуманитарным грузом — 500 продуктовых наборов и тысяча банок тушенки уже получают пострадавшие», сказано в сообщении. Крупные пожары бушуют не только в Свердловской области, но и в соседних регионах. В поселке Юлдус сгорели 228 жилых домов из 380. Ранее глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков прибыли в сгоревший поселок Юлдус. Чиновники провели очную встречу с погорельцами населенного пункта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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