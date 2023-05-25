Медведев допустил, что Украина исчезнет после завершения СВО 25 мая 2023 в 23:55 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев допустил, что Украина может исчезнуть после завершения СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Распад Украины неизбежен, страна может исчезнуть после завершения спецоперации (СВО). Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Украина исчезает после завершения СВО в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза. Формируется правительство Украины в изгнании в одной из европейских стран», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он назвал два пути, по которым может пойти распад Украины. По его словам, западные земли Украины присоединятся к ряду стран Евросоюза или народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины в рамках Устава ООН немедленно заявят о своем самоопределении путем вступления в Российскую Федерацию. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Распад Украины неизбежен, страна может исчезнуть после завершения спецоперации (СВО). Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Украина исчезает после завершения СВО в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза. Формируется правительство Украины в изгнании в одной из европейских стран», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он назвал два пути, по которым может пойти распад Украины. По его словам, западные земли Украины присоединятся к ряду стран Евросоюза или народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины в рамках Устава ООН немедленно заявят о своем самоопределении путем вступления в Российскую Федерацию. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям