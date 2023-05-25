25 мая 2023

Медведев допустил, что Украина исчезнет после завершения СВО

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев допустил, что Украина может исчезнуть после завершения СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Распад Украины неизбежен, страна может исчезнуть после завершения спецоперации (СВО). Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Украина исчезает после завершения СВО в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза. Формируется правительство Украины в изгнании в одной из европейских стран», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он назвал два пути, по которым может пойти распад Украины. По его словам, западные земли Украины присоединятся к ряду стран Евросоюза или народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины в рамках Устава ООН немедленно заявят о своем самоопределении путем вступления в Российскую Федерацию.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Распад Украины неизбежен, страна может исчезнуть после завершения спецоперации (СВО). Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Украина исчезает после завершения СВО в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза. Формируется правительство Украины в изгнании в одной из европейских стран», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он назвал два пути, по которым может пойти распад Украины. По его словам, западные земли Украины присоединятся к ряду стран Евросоюза или народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины в рамках Устава ООН немедленно заявят о своем самоопределении путем вступления в Российскую Федерацию. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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