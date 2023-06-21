В Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС погибли больше 40 человек

Правительство Херсонской области обеззараживает территорий после схода воды
новость из сюжетаУдар ВСУ по Каховской ГЭС
Число погибших в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС выросло до 41 человека. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
«К сожалению, число погибших выросло до 41 человека», — написал Андрей Алексеенко в своем
ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. Из-за прорыва дамбы были затоплены некоторые населенные пункты Херсонской области.
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