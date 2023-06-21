В Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС погибли больше 40 человек

Глава правительства Херсонской области: 41 человек погиб из-за подрыва Каховской ГЭС
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Затопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Херсонская область, гэс, наводнение, каховская гэс
Правительство Херсонской области обеззараживает территорий после схода воды Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Число погибших в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС выросло до 41 человека. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«К сожалению, число погибших выросло до 41 человека», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале. Также он подчеркнул, что в области ведутся работы по обеззараживанию территорий, где уже сошла вода. Кроме того, гражданам ставят прививки от опасных инфекций.

ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. Из-за прорыва дамбы были затоплены некоторые населенные пункты Херсонской области.

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Число погибших в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС выросло до 41 человека. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. «К сожалению, число погибших выросло до 41 человека», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале. Также он подчеркнул, что в области ведутся работы по обеззараживанию территорий, где уже сошла вода. Кроме того, гражданам ставят прививки от опасных инфекций. ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. Из-за прорыва дамбы были затоплены некоторые населенные пункты Херсонской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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