Свердловская и Челябинская области стали лидерами по социальной газификации

01 августа 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Программа социальной газификации позволяет бесплатно подключить к газу дома, в которых он еще не проведен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В регионах Уральского федерального округа растут темпы социальной газификации, которая подразумевает строительство инфраструктуры в деревнях и поселках за счет бюджетных денег. Лидерами по реализации программы стали Свердловская и Челябинская области, рассказал полномочный представитель президент в УрФО Владимир Якушев. «За июнь—июль этого года темпы социальной газификации в регионах выросли на треть по отношению к апрелю-маю — в общей сложности за первые два месяца лета газ подведен к семи тысячам домовладений. Свердловская и Челябинская области — в числе регионов—лидеров по созданию технической возможности реализации программы социальной газификации», — обратил внимание полпред. Его слова опубликованы на официальном сайте полпредства. Также он добавил, что в регионе начали переводить на газ источники, которые снабжают теплом школы, садики, медицинские пункты. Ранее URA.RU писало, что до 2025 года в 71 тысячи домов в Свердловской области будут обеспечены возможностью для подключения газа. Такую задачу поставил губернатор региона Евгений Куйвашев.

В регионах Уральского федерального округа растут темпы социальной газификации, которая подразумевает строительство инфраструктуры в деревнях и поселках за счет бюджетных денег. Лидерами по реализации программы стали Свердловская и Челябинская области, рассказал полномочный представитель президент в УрФО Владимир Якушев. «За июнь—июль этого года темпы социальной газификации в регионах выросли на треть по отношению к апрелю-маю — в общей сложности за первые два месяца лета газ подведен к семи тысячам домовладений. Свердловская и Челябинская области — в числе регионов—лидеров по созданию технической возможности реализации программы социальной газификации», — обратил внимание полпред. Его слова опубликованы на официальном сайте полпредства. Также он добавил, что в регионе начали переводить на газ источники, которые снабжают теплом школы, садики, медицинские пункты. Ранее URA.RU писало, что до 2025 года в 71 тысячи домов в Свердловской области будут обеспечены возможностью для подключения газа. Такую задачу поставил губернатор региона Евгений Куйвашев.