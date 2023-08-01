Свердловская и Челябинская области стали лидерами по социальной газификации

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Газификация жилых домов, открытие крытого хоккейного корта, открытие Центра медико-социальной экспертизы, открытие Дома культуры "Колос". Село Уйское, Челябинской области , служба газа, газовщик, бытовой газ, проверка газового оборудования
Программа социальной газификации позволяет бесплатно подключить к газу дома, в которых он еще не проведен Фото:

В регионах Уральского федерального округа растут темпы социальной газификации, которая подразумевает строительство инфраструктуры в деревнях и поселках за счет бюджетных денег. Лидерами по реализации программы стали Свердловская и Челябинская области, рассказал полномочный представитель президент в УрФО Владимир Якушев.

«За июнь—июль этого года темпы социальной газификации в регионах выросли на треть по отношению к апрелю-маю — в общей сложности за первые два месяца лета газ подведен к семи тысячам домовладений. Свердловская и Челябинская области — в числе регионов—лидеров по созданию технической возможности реализации программы социальной газификации», — обратил внимание полпред. Его слова опубликованы на официальном сайте полпредства.

Также он добавил, что в регионе начали переводить на газ источники, которые снабжают теплом школы, садики, медицинские пункты. Ранее URA.RU писало, что до 2025 года в 71 тысячи домов в Свердловской области будут обеспечены возможностью для подключения газа. Такую задачу поставил губернатор региона Евгений Куйвашев.

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В регионах Уральского федерального округа растут темпы социальной газификации, которая подразумевает строительство инфраструктуры в деревнях и поселках за счет бюджетных денег. Лидерами по реализации программы стали Свердловская и Челябинская области, рассказал полномочный представитель президент в УрФО Владимир Якушев. «За июнь—июль этого года темпы социальной газификации в регионах выросли на треть по отношению к апрелю-маю — в общей сложности за первые два месяца лета газ подведен к семи тысячам домовладений. Свердловская и Челябинская области — в числе регионов—лидеров по созданию технической возможности реализации программы социальной газификации», — обратил внимание полпред. Его слова опубликованы на официальном сайте полпредства. Также он добавил, что в регионе начали переводить на газ источники, которые снабжают теплом школы, садики, медицинские пункты. Ранее URA.RU писало, что до 2025 года в 71 тысячи домов в Свердловской области будут обеспечены возможностью для подключения газа. Такую задачу поставил губернатор региона Евгений Куйвашев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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