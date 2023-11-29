Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником сектора Газа»

Беньямину Нетаньяху дали нелестную характеристику
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху зарекомендовал себя как «мясник сектора Газа». Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
«Нетаньяху вошел в историю как мясник сектора Газа», —
Эрдоган ранее заявлял, что Израиль рискует стать проклятым во всем мире террористическим государством. Он осудил бойни, совершаемые бойцами Израильской оборонной армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа, в том числе убийства международных журналистов, мирных жителей и детей.
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