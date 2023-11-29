Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником сектора Газа»

29 ноября 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Беньямину Нетаньяху дали нелестную характеристику Фото: U.S. Department of State новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху зарекомендовал себя как «мясник сектора Газа». Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. «Нетаньяху вошел в историю как мясник сектора Газа», — передает слова Эрдогана Anadolu Ajans. Турецкий лидер добавил, что действия Нетаньяху в Газе уже стали одним из величайших злодеяний прошлого века. Эрдоган ранее заявлял, что Израиль рискует стать проклятым во всем мире террористическим государством. Он осудил бойни, совершаемые бойцами Израильской оборонной армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа, в том числе убийства международных журналистов, мирных жителей и детей.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху зарекомендовал себя как «мясник сектора Газа». Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. «Нетаньяху вошел в историю как мясник сектора Газа», — передает слова Эрдогана Anadolu Ajans. Турецкий лидер добавил, что действия Нетаньяху в Газе уже стали одним из величайших злодеяний прошлого века. Эрдоган ранее заявлял, что Израиль рискует стать проклятым во всем мире террористическим государством. Он осудил бойни, совершаемые бойцами Израильской оборонной армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа, в том числе убийства международных журналистов, мирных жителей и детей.