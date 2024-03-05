Meta* сообщила об устранении сбоя в работе сервисов

Проблема технического характера, которая привела к сбоям сервисов Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ), устранена. Об этом заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Техническая проблема 5 марта привела к тому, что у людей были трудности к доступу к некоторым из наших сервисов. Мы решили проблему как можно быстрее», — написал Стоун в соцсети X.
Во вторник пользователи стали сообщать о масштабных сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, запрещены в РФ как экстремистские). В США фиксировалось более 470 тысяч жалоб о сбоях в Facebook и 73 тысячи жалоб о сбоях в Instagram. О крупных сбоях сообщали также пользователи из Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании и ряда других стран.
*Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ.
*Энди Стоун внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
*Соцсети Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
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