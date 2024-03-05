05 марта 2024

Meta* сообщила об устранении сбоя в работе сервисов

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В западных сервисах был массовый сбой 5 марта Фото:

Проблема технического характера, которая привела к сбоям сервисов Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ), устранена. Об этом заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Техническая проблема 5 марта привела к тому, что у людей были трудности к доступу к некоторым из наших сервисов. Мы решили проблему как можно быстрее», — написал Стоун в соцсети X.

Во вторник пользователи стали сообщать о масштабных сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, запрещены в РФ как экстремистские). В США фиксировалось более 470 тысяч жалоб о сбоях в Facebook и 73 тысячи жалоб о сбоях в Instagram. О крупных сбоях сообщали также пользователи из Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании и ряда других стран.

*Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ.

*Энди Стоун внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

*Соцсети Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

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Проблема технического характера, которая привела к сбоям сервисов Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ), устранена. Об этом заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Техническая проблема 5 марта привела к тому, что у людей были трудности к доступу к некоторым из наших сервисов. Мы решили проблему как можно быстрее», — написал Стоун в соцсети X. Во вторник пользователи стали сообщать о масштабных сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, запрещены в РФ как экстремистские). В США фиксировалось более 470 тысяч жалоб о сбоях в Facebook и 73 тысячи жалоб о сбоях в Instagram. О крупных сбоях сообщали также пользователи из Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании и ряда других стран. *Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ. *Энди Стоун внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов *Соцсети Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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