Meta* сообщила об устранении сбоя в работе сервисов

05 марта 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

В западных сервисах был массовый сбой 5 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Проблема технического характера, которая привела к сбоям сервисов Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ), устранена. Об этом заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Техническая проблема 5 марта привела к тому, что у людей были трудности к доступу к некоторым из наших сервисов. Мы решили проблему как можно быстрее», — написал Стоун в соцсети X. Во вторник пользователи стали сообщать о масштабных сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, запрещены в РФ как экстремистские). В США фиксировалось более 470 тысяч жалоб о сбоях в Facebook и 73 тысячи жалоб о сбоях в Instagram. О крупных сбоях сообщали также пользователи из Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании и ряда других стран. *Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ. *Энди Стоун внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов *Соцсети Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Проблема технического характера, которая привела к сбоям сервисов Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ), устранена. Об этом заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Техническая проблема 5 марта привела к тому, что у людей были трудности к доступу к некоторым из наших сервисов. Мы решили проблему как можно быстрее», — написал Стоун в соцсети X. Во вторник пользователи стали сообщать о масштабных сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, запрещены в РФ как экстремистские). В США фиксировалось более 470 тысяч жалоб о сбоях в Facebook и 73 тысячи жалоб о сбоях в Instagram. О крупных сбоях сообщали также пользователи из Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании и ряда других стран. *Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ. *Энди Стоун внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов *Соцсети Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ