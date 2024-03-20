Шойгу объявил о своем новом заместителе генерала Булыге

20 марта 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Новым заместителем Шойгу стал генерал-лейтенант Андрей Булыга Фото: Минобороны России Глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллеги ведомства представил своего нового заместителя. Им стал генерал-лейтенант Андрей Булыга. Об этом сообщили в Минобороны. Новость по теме Что известно о новом заме Шойгу по тылу Андрее Булыге: биография, награды «Перед началом заседания коллегии Минобороны России министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил назначенного на должность указом президента Российской Федерации нового заместителя министра обороны РФ <…> генерал-лейтенанта Андрея Булыгу», — передает слова Шойгу telegram-канал ведомства. Отмечается, что он будет ответственным за организацию материально-технического обеспечения ВС РФ. Ранее генерал был на должности заместителя командующего войсками Западного военного округа. Он также занимался обеспечением российской армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллеги ведомства представил своего нового заместителя. Им стал генерал-лейтенант Андрей Булыга. Об этом сообщили в Минобороны. «Перед началом заседания коллегии Минобороны России министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил назначенного на должность указом президента Российской Федерации нового заместителя министра обороны РФ <…> генерал-лейтенанта Андрея Булыгу», — передает слова Шойгу telegram-канал ведомства. Отмечается, что он будет ответственным за организацию материально-технического обеспечения ВС РФ. Ранее генерал был на должности заместителя командующего войсками Западного военного округа. Он также занимался обеспечением российской армии.