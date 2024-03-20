Шойгу объявил о своем новом заместителе генерала Булыге

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Новым заместителем Шойгу стал генерал-лейтенант Андрей Булыга Фото:

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллеги ведомства представил своего нового заместителя. Им стал генерал-лейтенант Андрей Булыга. Об этом сообщили в Минобороны.

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«Перед началом заседания коллегии Минобороны России министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил назначенного на должность указом президента Российской Федерации нового заместителя министра обороны РФ <…> генерал-лейтенанта Андрея Булыгу», — передает слова Шойгу telegram-канал ведомства. Отмечается, что он будет ответственным за организацию материально-технического обеспечения ВС РФ.

Ранее генерал был на должности заместителя командующего войсками Западного военного округа. Он также занимался обеспечением российской армии.

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллеги ведомства представил своего нового заместителя. Им стал генерал-лейтенант Андрей Булыга. Об этом сообщили в Минобороны. «Перед началом заседания коллегии Минобороны России министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил назначенного на должность указом президента Российской Федерации нового заместителя министра обороны РФ <…> генерал-лейтенанта Андрея Булыгу», — передает слова Шойгу telegram-канал ведомства. Отмечается, что он будет ответственным за организацию материально-технического обеспечения ВС РФ. Ранее генерал был на должности заместителя командующего войсками Западного военного округа. Он также занимался обеспечением российской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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