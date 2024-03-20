Шойгу объявил о своем новом заместителе генерала Булыге

«Перед началом заседания коллегии Минобороны России министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил назначенного на должность указом президента Российской Федерации нового заместителя министра обороны РФ <…> генерал-лейтенанта Андрея Булыгу», — передает слова Шойгу telegram-канал ведомства. Отмечается, что он будет ответственным за организацию материально-технического обеспечения ВС РФ.
Ранее генерал был на должности заместителя командующего войсками Западного военного округа. Он также занимался обеспечением российской армии.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллеги ведомства представил своего нового заместителя. Им стал генерал-лейтенант Андрей Булыга. Об этом сообщили в Минобороны. «Перед началом заседания коллегии Минобороны России министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил назначенного на должность указом президента Российской Федерации нового заместителя министра обороны РФ <…> генерал-лейтенанта Андрея Булыгу», — передает слова Шойгу telegram-канал ведомства. Отмечается, что он будет ответственным за организацию материально-технического обеспечения ВС РФ. Ранее генерал был на должности заместителя командующего войсками Западного военного округа. Он также занимался обеспечением российской армии.