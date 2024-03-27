В Москве гражданин Киргизии зарезал жену и пытался покончить с собой

27 марта 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Задержанный предпринимал попытку зарезать подруг своей жены Фото: Стас Этвеш © URA.RU В восточной части Москвы гражданин Киргизии убил свою супругу и попытался убить ее подругу и тещу, а затем покончить с собой. Об этом рассказали в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Москве. «Гражданин Киргизии зарезал супругу и попытался убить ее подругу и тещу, а после — покончить с собой на востоке Москвы», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что в связи с этим было возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место преступления, изъяли орудие преступления и назначили проведение судебных экспертиз, включая молекулярно-генетическую и дактилоскопическую. В настоящее время подозреваемый находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь. После выздоровления его доставят в подразделение столичного Следственного комитета, где следователи будут проводить его допрос. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела подозреваемый будет проверен на соблюдение действующего миграционного законодательства, заключили в столичном СК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В восточной части Москвы гражданин Киргизии убил свою супругу и попытался убить ее подругу и тещу, а затем покончить с собой. Об этом рассказали в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Москве. «Гражданин Киргизии зарезал супругу и попытался убить ее подругу и тещу, а после — покончить с собой на востоке Москвы», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что в связи с этим было возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место преступления, изъяли орудие преступления и назначили проведение судебных экспертиз, включая молекулярно-генетическую и дактилоскопическую. В настоящее время подозреваемый находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь. После выздоровления его доставят в подразделение столичного Следственного комитета, где следователи будут проводить его допрос. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела подозреваемый будет проверен на соблюдение действующего миграционного законодательства, заключили в столичном СК.