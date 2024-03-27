В Москве гражданин Киргизии зарезал жену и пытался покончить с собой

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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Задержанный предпринимал попытку зарезать подруг своей жены Фото:

В восточной части Москвы гражданин Киргизии убил свою супругу и попытался убить ее подругу и тещу, а затем покончить с собой. Об этом рассказали в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Москве.

«Гражданин Киргизии зарезал супругу и попытался убить ее подругу и тещу, а после — покончить с собой на востоке Москвы», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что в связи с этим было возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место преступления, изъяли орудие преступления и назначили проведение судебных экспертиз, включая молекулярно-генетическую и дактилоскопическую.

В настоящее время подозреваемый находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь. После выздоровления его доставят в подразделение столичного Следственного комитета, где следователи будут проводить его допрос. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела подозреваемый будет проверен на соблюдение действующего миграционного законодательства, заключили в столичном СК.

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В восточной части Москвы гражданин Киргизии убил свою супругу и попытался убить ее подругу и тещу, а затем покончить с собой. Об этом рассказали в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Москве. «Гражданин Киргизии зарезал супругу и попытался убить ее подругу и тещу, а после — покончить с собой на востоке Москвы», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что в связи с этим было возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место преступления, изъяли орудие преступления и назначили проведение судебных экспертиз, включая молекулярно-генетическую и дактилоскопическую. В настоящее время подозреваемый находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь. После выздоровления его доставят в подразделение столичного Следственного комитета, где следователи будут проводить его допрос. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела подозреваемый будет проверен на соблюдение действующего миграционного законодательства, заключили в столичном СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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