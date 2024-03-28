В Херсонской области ФСБ задержала мужчину, который готовил теракты

28 марта 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Задержанный мужчина хотел устроить теракты против властей и сотрудников силовых структур области Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Херсонской области ФСБ задержали жителя населенного пункта Алешек, который подозревается в подготовке терактов против властей и сотрудников силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба управления. «Сотрудники УФСБ по Херсонской области задержали жителя Алешек по подозрению в подготовке терактов», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что его целью были представители силовых структур, власти и военных Минобороны России. Так, в августе 2022 года задержанного завербовали сотрудники ГУР Украины. После этого он прошел обучение по минно-взрывному делу. Во время проведения обыска у мужчины изъяли две противопехотные мины производства США (M18A1 «Клеймор») и взрывчатку. Следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте и незаконном приобретении, передаче, хранении и ношении оружия и боеприпасов. На данный момент обвиняемый находится под стражей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Херсонской области ФСБ задержали жителя населенного пункта Алешек, который подозревается в подготовке терактов против властей и сотрудников силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба управления. «Сотрудники УФСБ по Херсонской области задержали жителя Алешек по подозрению в подготовке терактов», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что его целью были представители силовых структур, власти и военных Минобороны России. Так, в августе 2022 года задержанного завербовали сотрудники ГУР Украины. После этого он прошел обучение по минно-взрывному делу. Во время проведения обыска у мужчины изъяли две противопехотные мины производства США (M18A1 «Клеймор») и взрывчатку. Следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте и незаконном приобретении, передаче, хранении и ношении оружия и боеприпасов. На данный момент обвиняемый находится под стражей.