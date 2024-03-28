В Херсонской области ФСБ задержала мужчину, который готовил теракты

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
Задержанный мужчина хотел устроить теракты против властей и сотрудников силовых структур области Фото:

В Херсонской области ФСБ задержали жителя населенного пункта Алешек, который подозревается в подготовке терактов против властей и сотрудников силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба управления.

«Сотрудники УФСБ по Херсонской области задержали жителя Алешек по подозрению в подготовке терактов», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что его целью были представители силовых структур, власти и военных Минобороны России.

Так, в августе 2022 года задержанного завербовали сотрудники ГУР Украины. После этого он прошел обучение по минно-взрывному делу.

Во время проведения обыска у мужчины изъяли две противопехотные мины производства США (M18A1 «Клеймор») и взрывчатку. Следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте и незаконном приобретении, передаче, хранении и ношении оружия и боеприпасов. На данный момент обвиняемый находится под стражей.

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В Херсонской области ФСБ задержали жителя населенного пункта Алешек, который подозревается в подготовке терактов против властей и сотрудников силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба управления. «Сотрудники УФСБ по Херсонской области задержали жителя Алешек по подозрению в подготовке терактов», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что его целью были представители силовых структур, власти и военных Минобороны России. Так, в августе 2022 года задержанного завербовали сотрудники ГУР Украины. После этого он прошел обучение по минно-взрывному делу. Во время проведения обыска у мужчины изъяли две противопехотные мины производства США (M18A1 «Клеймор») и взрывчатку. Следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте и незаконном приобретении, передаче, хранении и ношении оружия и боеприпасов. На данный момент обвиняемый находится под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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