В Кремле оценили идею США о ядерном оружии в космосе

Песков: в Кремле еще не читали резолюцию США о ядерном оружии в космосе

05 апреля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Космическая сфера очень важна для диалога между США и РФ, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремль еще пока не ознакомились с новым проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе, но признают, что данная сфера имеет большой потенциал в плане установления диалога между Россией и США. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Собственно, основная потенциальная сфера для диалога между США и РФ — это как раз вопрос, связанный со стратегической безопасностью, к которой относится космическая сфера. Что касается проекта, нужно сначала почитать, а потом уже формировать позицию», — заявил Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремль еще пока не ознакомились с новым проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе, но признают, что данная сфера имеет большой потенциал в плане установления диалога между Россией и США. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Собственно, основная потенциальная сфера для диалога между США и РФ — это как раз вопрос, связанный со стратегической безопасностью, к которой относится космическая сфера. Что касается проекта, нужно сначала почитать, а потом уже формировать позицию», — заявил Песков.