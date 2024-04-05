В Кремле оценили идею США о ядерном оружии в космосе

Песков: в Кремле еще не читали резолюцию США о ядерном оружии в космосе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Космическая сфера очень важна для диалога между США и РФ, заявил Дмитрий Песков Фото:

В Кремль еще пока не ознакомились с новым проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе, но признают, что данная сфера имеет большой потенциал в плане установления диалога между Россией и США. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Собственно, основная потенциальная сфера для диалога между США и РФ — это как раз вопрос, связанный со стратегической безопасностью, к которой относится космическая сфера. Что касается проекта, нужно сначала почитать, а потом уже формировать позицию», — заявил Песков.

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В Кремль еще пока не ознакомились с новым проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе, но признают, что данная сфера имеет большой потенциал в плане установления диалога между Россией и США. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Собственно, основная потенциальная сфера для диалога между США и РФ — это как раз вопрос, связанный со стратегической безопасностью, к которой относится космическая сфера. Что касается проекта, нужно сначала почитать, а потом уже формировать позицию», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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