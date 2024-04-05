В Кремле оценили идею США о ядерном оружии в космосе

Космическая сфера очень важна для диалога между США и РФ, заявил Дмитрий Песков
В Кремль еще пока не ознакомились с новым проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе, но признают, что данная сфера имеет большой потенциал в плане установления диалога между Россией и США. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Собственно, основная потенциальная сфера для диалога между США и РФ — это как раз вопрос, связанный со стратегической безопасностью, к которой относится космическая сфера. Что касается проекта, нужно сначала почитать, а потом уже формировать позицию», — заявил Песков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.