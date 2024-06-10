Журналисты раскрыли предстоящие поездки Путина

«Ведомости»: Путин в ближайшее время полетит во Вьетнам и Северную Корею

10 июня 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Путин в скором времени посетит КНДР и Вьетнам Фото: Владимир Андреев © URA.RU В течение ближайших недель президент РФ Владимир Путин посетит Северную Корею и Вьетнам, сообщил дипломатический источник. Визит главы России во Вьетнам может состояться уже в июне, сразу после поездки в КНДР. Не исключено, что группы из РФ побывали в Северной Корее для подготовки визита президента, заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин. «Президент Владимир Путин в течение ближайших недель последовательно посетит Северную Корею и Вьетнам», — рассказал «Ведомостям» дипломатический источник. «Не исключено, что в КНДР уже побывали или готовятся поехать туда передовые группы из России для подготовки визита Путина», — отметил Жебин. Отмечается, что власти КНДР до последнего держат в секрете сроки визитов глав тех или иных государства. Александр Жебин подчеркнул возможность обсуждения восстановления торгово-экономических связей между Россией и КНДР в ходе переговоров лидеров в Пхеньяне. Особое внимание уделяется вопросу трудовых мигрантов из Северной Кореи, использование которых членами ООН запрещено с 2017 года. Стороны также активно развивают туристические связи, несмотря на скептическое отношение к этому направлению в России. Руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков указал на проблемы в финансовых отношениях и значительное сокращение товарооборота между Россией и Вьетнамом. Он подчеркнул необходимость перезапуска экономических отношений, в том числе через улучшение работы зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, а также развитие туристического сектора. Ранее Владимир Путин посетил Узбекистан, где встретился с главой республики Шавкатом Мирзиеевым. Они провели обсуждение двустороннего сотрудничества стран, в ходе которого было предложено создание инвестиционной платформы, увеличение инвестиций и многое другое. Подробнее о визите Путина в Ташкент — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В течение ближайших недель президент РФ Владимир Путин посетит Северную Корею и Вьетнам, сообщил дипломатический источник. Визит главы России во Вьетнам может состояться уже в июне, сразу после поездки в КНДР. Не исключено, что группы из РФ побывали в Северной Корее для подготовки визита президента, заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин. «Президент Владимир Путин в течение ближайших недель последовательно посетит Северную Корею и Вьетнам», — рассказал «Ведомостям» дипломатический источник. «Не исключено, что в КНДР уже побывали или готовятся поехать туда передовые группы из России для подготовки визита Путина», — отметил Жебин. Отмечается, что власти КНДР до последнего держат в секрете сроки визитов глав тех или иных государства. Александр Жебин подчеркнул возможность обсуждения восстановления торгово-экономических связей между Россией и КНДР в ходе переговоров лидеров в Пхеньяне. Особое внимание уделяется вопросу трудовых мигрантов из Северной Кореи, использование которых членами ООН запрещено с 2017 года. Стороны также активно развивают туристические связи, несмотря на скептическое отношение к этому направлению в России. Руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков указал на проблемы в финансовых отношениях и значительное сокращение товарооборота между Россией и Вьетнамом. Он подчеркнул необходимость перезапуска экономических отношений, в том числе через улучшение работы зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, а также развитие туристического сектора. Ранее Владимир Путин посетил Узбекистан, где встретился с главой республики Шавкатом Мирзиеевым. Они провели обсуждение двустороннего сотрудничества стран, в ходе которого было предложено создание инвестиционной платформы, увеличение инвестиций и многое другое. Подробнее о визите Путина в Ташкент — в материале URA.RU.