Мадуро предупредил о готовящемся теракте

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил о планируемом теракте в столице страны Каракасе, который должен произойти в субботу. В связи с этим всем силовым структурам дано указание усилить охрану города.
«Часть этих групп наемников, вооруженных гранатами и другим оружием, намерены завтра совершить атаку в районе Бельомонте, Каракас», — заявил Мадуро во время пресс-конференции во дворце Мирафлорес. Он также сообщил, что часть наемников прибыла в Каракас из штата Сулия и уже участвовала в беспорядках в муниципалитете Петаре после недавних голосований. Доказательством их причастности являются записи из аудиочатов, которые удалось получить силам безопасности.
В Венесуэле после объявления результатов президентских выборов, на которых победу одержал действующий президент Николас Мадуро, начались беспорядки. В ходе столкновений с правоохранительными органами пострадали 23 военнослужащих. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил о задержании 749 человек в связи с возникшими беспорядками.
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