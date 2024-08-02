Мадуро предупредил о готовящемся теракте

03 августа 2024 в 04:27 Размер текста - 17 +

Мадуро приказал усилить охрану Каракаса из-за возможного теракта Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил о планируемом теракте в столице страны Каракасе, который должен произойти в субботу. В связи с этим всем силовым структурам дано указание усилить охрану города. «Часть этих групп наемников, вооруженных гранатами и другим оружием, намерены завтра совершить атаку в районе Бельомонте, Каракас», — заявил Мадуро во время пресс-конференции во дворце Мирафлорес. Он также сообщил, что часть наемников прибыла в Каракас из штата Сулия и уже участвовала в беспорядках в муниципалитете Петаре после недавних голосований. Доказательством их причастности являются записи из аудиочатов, которые удалось получить силам безопасности. В Венесуэле после объявления результатов президентских выборов, на которых победу одержал действующий президент Николас Мадуро, начались беспорядки. В ходе столкновений с правоохранительными органами пострадали 23 военнослужащих. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил о задержании 749 человек в связи с возникшими беспорядками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил о планируемом теракте в столице страны Каракасе, который должен произойти в субботу. В связи с этим всем силовым структурам дано указание усилить охрану города. «Часть этих групп наемников, вооруженных гранатами и другим оружием, намерены завтра совершить атаку в районе Бельомонте, Каракас», — заявил Мадуро во время пресс-конференции во дворце Мирафлорес. Он также сообщил, что часть наемников прибыла в Каракас из штата Сулия и уже участвовала в беспорядках в муниципалитете Петаре после недавних голосований. Доказательством их причастности являются записи из аудиочатов, которые удалось получить силам безопасности. В Венесуэле после объявления результатов президентских выборов, на которых победу одержал действующий президент Николас Мадуро, начались беспорядки. В ходе столкновений с правоохранительными органами пострадали 23 военнослужащих. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил о задержании 749 человек в связи с возникшими беспорядками.