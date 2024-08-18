18 августа 2024

С производителя водки «Байкал» взыскивают налоги на 7 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Налоговики направили иск в суд на производителя популярной водки Фото:

Налоговики из Ульяновской области требуют с производителя водки «Байкал» заплатить недоимку по налогам на сумму около 7 млрд рублей. Они уже направили иск в Арбитражный суд Москвы. Об этом говорится в судебных материалах.

«Арбитражный суд Москвы 13 августа принял к производству иск о взыскании более 6,8 млрд рублей налогов с Алкогольной производственной компании (АПК). Она выпускает водку под брендами „Байкал“, „Нерпа“, „Славянская“. Иск направило в суд Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ульяновской области», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы.

Ранее в Общественной палате России предложили ввести дополнительный налог на производителей алкоголя. Вырученные средства от налога общественники хотели направить на развитие здравоохранения в стране, передает «Национальная служба новостей».

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Налоговики из Ульяновской области требуют с производителя водки «Байкал» заплатить недоимку по налогам на сумму около 7 млрд рублей. Они уже направили иск в Арбитражный суд Москвы. Об этом говорится в судебных материалах. «Арбитражный суд Москвы 13 августа принял к производству иск о взыскании более 6,8 млрд рублей налогов с Алкогольной производственной компании (АПК). Она выпускает водку под брендами „Байкал“, „Нерпа“, „Славянская“. Иск направило в суд Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ульяновской области», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы. Ранее в Общественной палате России предложили ввести дополнительный налог на производителей алкоголя. Вырученные средства от налога общественники хотели направить на развитие здравоохранения в стране, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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