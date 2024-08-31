Психолог объяснила, как не перепутать осеннюю хандру с депрессией

Психолог Зарубина: активный образ жизни поможет избавиться от осенней хандры
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Симптомы осенней хандры могут включать в себя проблемы со сном
Симптомы осенней хандры могут включать в себя проблемы со сном Фото:

Осенняя хандра отличается от депрессии по интенсивности и продолжительности. Хандра обычно является временным состоянием, тогда как депрессия — это серьезное медицинское состояние. Об этом сообщила клинический психолог Елизавета Зарубина.

«Хотя симптомы хандры и депрессии действительно имеют много общего, важно отметить, что хандра, как правило, менее интенсивна и временная», — заявила психолог изданию ЯСИА. Депрессия представляет собой медицинский диагноз, требующий специализированной помощи и имеющий более длительный характер. Это состояние может сопровождаться серьезными признаками, включая мысли о самоубийстве и ощущение глубокой безысходности.

Для преодоления осенней хандры эксперт советует поддерживать активный образ жизни, включая физические упражнения и прогулки на свежем воздухе, а также следить за режимом питания и отдыха. Новые увлечения и ограничение потребления новостей и социальных сетей также могут помочь улучшить эмоциональное состояние. Если простые радости жизни не помогают и симптомы хандры сохраняются на протяжении нескольких недель, важно не откладывать визит к психологу или психиатру для получения профессиональной помощи.

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Осенняя хандра отличается от депрессии по интенсивности и продолжительности. Хандра обычно является временным состоянием, тогда как депрессия — это серьезное медицинское состояние. Об этом сообщила клинический психолог Елизавета Зарубина. «Хотя симптомы хандры и депрессии действительно имеют много общего, важно отметить, что хандра, как правило, менее интенсивна и временная», — заявила психолог изданию ЯСИА. Депрессия представляет собой медицинский диагноз, требующий специализированной помощи и имеющий более длительный характер. Это состояние может сопровождаться серьезными признаками, включая мысли о самоубийстве и ощущение глубокой безысходности. Для преодоления осенней хандры эксперт советует поддерживать активный образ жизни, включая физические упражнения и прогулки на свежем воздухе, а также следить за режимом питания и отдыха. Новые увлечения и ограничение потребления новостей и социальных сетей также могут помочь улучшить эмоциональное состояние. Если простые радости жизни не помогают и симптомы хандры сохраняются на протяжении нескольких недель, важно не откладывать визит к психологу или психиатру для получения профессиональной помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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