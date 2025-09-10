У жены премьера Польши Туска угнали машину

TVN24: угонщики похитили машину Lexus, который принадлежит жене Туска Малгожате
Автомобиль Lexus является лидером среди угоняемых машин в Польше
Автомобиль Lexus является лидером среди угоняемых машин в Польше Фото:

В польском городе Сопот неизвестные угнали автомобиль Lexus, принадлежащий супруге премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом сообщает телеканал TVN24, ссылаясь на данные местной полиции.

«Воры угнали Lexus — семейный автомобиль премьер-министра, у которого есть частный дом в Сопоте», — сказано в публикации TVN24. Сообщается, что он принадлежит жене Туска Малгожате.

Телеканал подчеркивает, что за домом семьи Туска следит служба охраны государства. Именно эта служба отвечает за безопасность высокопоставленных лиц и их семей в Польше. Над расследование инцидента сейчас работают сотрудники воеводского управления полиции в Гданьске. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Также отмечается, что Lexus — «любимая» марка польских угонщиков. На протяжении многих лет она возглавляет рейтинги угоняемых автомобилей, наряду с другими японскими автомобилями.

