10:49 02 ноября 2017 2

RAE была визитной карточкой Нижнего Тагила Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Возмущение уральцев отменой выставки вооружения в Нижнем Тагиле, которую ликвидировали из-за желания Министерства обороны России монополизировать данный вид деятельности, услышано федеральными властями. Накануне правительство РФ утвердило перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории РФ в 2012—2019 годах. Из документа следует, что в июне следующего года в Нижнем Тагиле пройдет «Диверсификация-2018».

Организатором выставки, как и прежде значится Министерство промышленности и торговли РФ. В сентябре 2017 года вместо выставки власти попытались провести на полигоне, где традиционно проходила Russian ArmsExpo праздник День танкиста, но по своему масштабу, по привлечению гостей и эффекту для региональной экономики он был не сопоставим с выставкой, длившейся неделю. Источник агентства говорит, что недовольство жителей города и Свердловской области были заметны, поэтому и последовала реакция.

Новая выставка будет называться «Диверсификация» Фото: скан

Во время визита на День танкиста вице-премьер России Дмитрий Рогозин пообещал вернуть Нижнему Тагилу выставку. «Сразу было оговорено, что это не выставка вооружений. Тему демонстрации военной техники забрало под себя Министерство обороны, и спорить с ними бесполезно», — говорит собеседник «URA.RU». Один из постоянных организаторов показа военной техники — «Уралвагонзавод» — направил коллегам по отрасли на территории Большого Урала запросы: выставка какого направления им была бы интересна. Ответы не озвучивались, но стали известны теперь — из нового документа правительства России.

Важно и время проведения выставки: июль в графике был занят екатеринбургским «Иннопромом», август — той самой «Армией», придуманной Минобороны и лишившей Нижний Тагил своего показа военной техники. Накладывалось и проведение в 2018 году в России матчей чемпионата мира по футболу. В итоге таким месяцем стал июнь.

Напомним, выставка вооружений проходила в Нижнем Тагиле с 1999 года. Она была придумана губернатором Эдуардом Росселем, как средство для демонстрации возможностей оборонных предприятий Урала, уже модернизирующих свою продукцию, но еще не имевших возможности самостоятельно широко объявить об этом потенциальным клиентам. Уже на следующий год показ посетил президент России Владимир Путин. С 2002 года москвичи пытались лишить Нижний Тагил права на проведение выставки и вести ее в Подмосковье. В 2017 году в момент смены руководства «Уралвагонзавода» Минобороны РФ добилось своего. В ответ городские активисты провели сбор подписей под обращением к президенту Владимиру Путину.

В администрации Нижнего Тагила «URA.RU» сообщили, что пока не готовы комментировать возвращение выставки. «Мы еще не видели документов. Как только что-то прояснится, мы сообщим», — пояснил глава аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда.