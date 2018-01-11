13:19 11 января 2018 0

Дольщикам «Речелстроя» обещали новые квартиры к 2016 году Фото группы «Заозерный 16 микрорайон г. Курган Речелстрой» в соцсети «ВКонтакте»

В Кургане подвели тепло к проблемному дому, который возводит челябинская фирма «Речелстрой». Объем выполненных работ по пуску отопления на 20-ю позицию в 16-м микрорайоне составляет около 50%.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, полностью запущена циркуляция в разводящей системе по подвалу и первому подъезду дома. Также тепло подано во второй подъезд, за исключением одного стояка. В третьем и четвертом подъездах батареи стали теплыми только в местах общего пользования, жилые помещения пока не отапливаются.

На выездном совещании властей на объекте первый заместитель руководителя администрации Кургана Андрей Жижин отметил, что подключение к теплу позволит завершить строительные и отделочные работы и сдать жилой дом в эксплуатацию.

Скандал с проблемными стройками фирмы «Речелстрой» в Кургане и Челябинске дошел до президента России. В ноябре Владимир Путин лично позвонил одной из дольщиц в столице Южного Урала. С 13 декабря депутат Артем Пязок, который является владельцем «Речелстроя», находится под арестом.

Новый директор компании Денис Климкин посетил Курган 19 декабря. На встрече с городскими властями обсуждались проблемы подключения здания «Речелстроя» к теплу, которые возникли из-за огромных долгов застройщика перед «Курганской генерирующей компанией». В данный момент, отмечают в мэрии, разногласия с теплоснабжающей организацией урегулированы.