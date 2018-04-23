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Доброе утро! Сегодня 23 апреля, и вот главное за эту ночь:
Российских депутатов предложили увольнять за ложь и роскошь. Госдума поддержала эту инициативу.
Разрушительный ураган из Москвы придет сегодня на Урал. В столице он вырывал деревья и крыши зданий. Читайте, что буйство природы принесет нам и почему российскую погоду бросает из резкой жары в холод.
Роскомнадзор частично заблокировал поисковую систему Google. В ведомстве объяснили это борьбой с Telegram.
Центробанк заявил о резком росте зарплат в 2018 году. Они обгонят инфляцию в несколько раз.
В Тверской области разбился автобус с 38 паломниками, ехавшими из монастыря. В соцсетях пишут об огромной колее в месте ЧП.
Стали известны секреты «Кортежа» — автомобиля Путина, на котором он может приехать на инаугурацию. Это массивный лимузин с полностью русским мотором и окном-бойницей сзади.