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23 апреля 2018
22 апреля 2018
09:00  23 апреля 2018 0

Депутатов уволят за ложь, ураган на Урале, секреты «Кортежа» Путина. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, село малое песьяново, ураган, разрушения
На Урал движется разрушительный ураганФото: Игорь Меркулов © URA.RU

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Доброе утро! Сегодня 23 апреля, и вот главное за эту ночь:

Российских депутатов предложили увольнять за ложь и роскошь. Госдума поддержала эту инициативу.

Разрушительный ураган из Москвы придет сегодня на Урал. В столице он вырывал деревья и крыши зданий. Читайте, что буйство природы принесет нам и почему российскую погоду бросает из резкой жары в холод.

Роскомнадзор частично заблокировал поисковую систему Google. В ведомстве объяснили это борьбой с Telegram.

Центробанк заявил о резком росте зарплат в 2018 году. Они обгонят инфляцию в несколько раз.

В Тверской области разбился автобус с 38 паломниками, ехавшими из монастыря. В соцсетях пишут об огромной колее в месте ЧП.

Стали известны секреты «Кортежа» — автомобиля Путина, на котором он может приехать на инаугурацию. Это массивный лимузин с полностью русским мотором и окном-бойницей сзади.

Надежда Банникова
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